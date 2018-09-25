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Asyalılar makyajı abartınca...

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 09:07 | Son Güncelleme

Sosyal medyada photoshop yardımıyla yaşanan değişimler şimdilerde yerini makyajın sihrine bıraktı.

Asyalılar makyajı abartınca...

Özellikle Asyalıların kullandığı makyaj teknikleri görenleri hayrete düşürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
MAKYAJ Asya

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