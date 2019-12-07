HABER

Asya’nın kalbi İstanbul 8. Balkanlar Konferansında atacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

Asya’nın Kalbi, “Barış, Ortaklık ve Refah” temasıyla 9 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan “İstanbul Süreci 8.

Asya’nın Kalbi, “Barış, Ortaklık ve Refah” temasıyla 9 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan “İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı’nda” atacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman’ın eş başkanlığında düzenlenecek Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı’nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından yapılacak. Türkiye’nin girişimleri neticesinde 2011 yılında “Afganistan için İstanbul Konferansı” ile başlayan Asya’nın Kalbi - İstanbul Süreci, Afganistan’a yönelik bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor. Türkiye, 2017 yılında Bakü’de düzenlenen 7. Bakanlar Konferansı’nda üstlendiği eş başkanlığı bu toplantıda Tacikistan’a devredecek.

PARTNERŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdiŞahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi
Yerel sanatçı, kanser teşhisi konduktan 4 gün sonra öldüYerel sanatçı, kanser teşhisi konduktan 4 gün sonra öldü
(Özel) Trafik cezası gelen ineğinin ehliyetini alacak(Özel) Trafik cezası gelen ineğinin ehliyetini alacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren'in katiliyle ilgili yeni detay! 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Caniyle ilgili yeni detay! Oraya 150 metredeki otelde kalmış

Sosyal medyayı karıştıran iddia! Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

Son dakika! FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

Çatalca'da korkutan fabrika yangını! Ekipler olay yerinde

Şu anda İstanbul! Cayır cayır yanıyor

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.