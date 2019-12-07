Asya’nın kalbi İstanbul 8. Balkanlar Konferansında atacak

Asya’nın Kalbi, “Barış, Ortaklık ve Refah” temasıyla 9 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan “İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı’nda” atacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman’ın eş başkanlığında düzenlenecek Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı’nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani tarafından yapılacak. Türkiye’nin girişimleri neticesinde 2011 yılında “Afganistan için İstanbul Konferansı” ile başlayan Asya’nın Kalbi - İstanbul Süreci, Afganistan’a yönelik bölgesel işbirliğinin geliştirilmesini amaçlıyor. Türkiye, 2017 yılında Bakü’de düzenlenen 7. Bakanlar Konferansı’nda üstlendiği eş başkanlığı bu toplantıda Tacikistan’a devredecek.



PARTNER Şahan Gökbakar eşinin desteğiyle bir yılda 35 kilo verdi