Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı

İSTANBUL/ Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan'da barışın sağlanması ve çatışmaların tekrarlanmaması için bölge ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan'da siyasi çözümün anahtarı olacaktır." dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, "Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Konferansın sekizinci kez düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Gani, "Son 10 yıl, küresel belirsizlik ve ezber bozan değişikliklerin dönemi oldu." diye konuştu.

Terörizm başta olmak üzere bu 10 yılda ortaya çıkan tehditlerin ulusal ve uluslararası birçok boyutu olduğuna dikkati çeken Gani, "Bu tehditler bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ediyor." şeklinde konuştu.

Bu karmaşanın bir yandan da olumlu değişimler için fırsatlar sunduğunu söyleyen Gani, Afganistan'ın geleceği için riskleri azaltma ve tehditleri bertaraf etme yolunda ulusal reform programına yolsuzlukla mücadele, bölgesel ve uluslararası bağlantı ve iş birliklerine dahil olma gibi konuları öncelikli tuttuklarını vurguladı.