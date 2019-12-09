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Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:42 | Son Güncelleme

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: (1) - "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan'da siyasi çözümün anahtarı olacaktır" - "Türkiye güvenlik ve ekonomi alanında Afganistan'a önemli katkılar yapmıştır. Bunun için teşekkürlerimi iletiyorum"

İSTANBUL/ Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan'da barışın sağlanması ve çatışmaların tekrarlanmaması için bölge ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan'da siyasi çözümün anahtarı olacaktır." dedi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, "Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Konferansın sekizinci kez düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Gani, "Son 10 yıl, küresel belirsizlik ve ezber bozan değişikliklerin dönemi oldu." diye konuştu.

Terörizm başta olmak üzere bu 10 yılda ortaya çıkan tehditlerin ulusal ve uluslararası birçok boyutu olduğuna dikkati çeken Gani, "Bu tehditler bölgesel ve küresel güvenliği tehdit ediyor." şeklinde konuştu.

Bu karmaşanın bir yandan da olumlu değişimler için fırsatlar sunduğunu söyleyen Gani, Afganistan'ın geleceği için riskleri azaltma ve tehditleri bertaraf etme yolunda ulusal reform programına yolsuzlukla mücadele, bölgesel ve uluslararası bağlantı ve iş birliklerine dahil olma gibi konuları öncelikli tuttuklarını vurguladı.

Gani, "Afganistan hükümeti ve halkı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu süreci ele alan böyle bir platform sağladığı için teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde bir inisiyatif olan Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci kendini kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye ve konferansın önceki toplantılarına ev sahipliği yapan ülkelere ve toplantıya gelecek yıl ev sahipliği yapacak olan Tacikistan'a da teşekkür eden Afganistan Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye ve Türk halkına konferansa ev sahipliği yaptığı ve eşsiz misafirperverliği için özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye, 2001'den bu yana güvenlik alanında önemli bir rol üstleniyor, bugün de bunu sürdürüyor. Azimle yürüttüğü ekonomik ajandasında da bizimle ilişkilerine devam ediyor. Türkiye ve Afganistan arasındaki dostluk derin, büyük, sağlam ve ebedidir."

Gani, Türkiye'ye bu alanlarda Afganistan'a yaptığı önemli katkılar ve yürüttüğü iş birliği için de teşekkürlerini iletti.

- "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan'da siyasi çözümün anahtarı olacaktır"

Afganistan'daki barış sürecine değinen Gani, barışın sağlanması ve çatışmaların tekrarlanmaması için ABD, Avrupa Birliği ve bölge ülkeleri başta olmak üzere uluslararası toplumun desteğini istedi. Gani, Afganistan hükümeti ile Taliban'ın ülkedeki çatışmanın ana tarafları olduğunu belirterek "Taliban ile Afgan hükümeti arasında doğrudan görüşmeler Afganistan’da siyasi çözümün anahtarı olacaktır." dedi.

Afganistan'da kapsamlı bir ateşkesin önemine işaret eden Gani, çatışmaların tekrarlanmaması için bir mekanizma kurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Gani, Asya'nın Kalbi İstanbul Sürecinde yer alan ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu ve ulusal güvenlik danışmanları ile uluslararası örgütlerin temsilcilerinden oluşacak bir danışma grubu kurulmasını, bu grubun barış sürecini ele almak üzere Kabil'de bir araya gelmesini önerdi.

(Sürecek)

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