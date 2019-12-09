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Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:36 | Son Güncelleme

Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman: - "Bugün burada üst düzeyde katılım olması, katılan ve destekleyen tüm ülkelerin güvenliği ve refahını ilgilendiren konularda diyalog ve iş birliği platformu olan bu eşsiz sürece taahhüdümüzün teyididir"

İSTANBUL/ Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci'nin bölgedeki kalkınma ve barış için önemini vurgulayarak, "Bugün burada üst düzeyde katılım olması, katılan ve destekleyen tüm ülkelerin güvenliği ve refahını ilgilendiren konularda diyalog ve iş birliği platformu olan bu eşsiz sürece taahhüdümüzün teyididir." dedi.

Zaman, "Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nda konuşma yaptı.

Konferansa ev sahipliği yapan Türkiye'ye, katılımcılara ve İstanbul Süreci'nin bir sonraki eş başkanlığını üstlenen Kazakistan'a teşekkürlerini ileten Zaman, 9 yıl önce başlatılan Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci'nin bölgede iş birliği için önemli bir platform görevi gördüğünü söyledi.

Zaman, "Bugün burada üst düzeyde katılım olması, katılan ve destekleyen tüm ülkelerin güvenliği ve refahını ilgilendiren konularda diyalog ve iş birliği platformu olan bu eşsiz sürece taahhüdümüzün teyididir." diye konuştu.

Afganistan'dan Batı ülkelerine giden ekonomik bir koridor olan Lapis Lazuli rotasının hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Zaman, bölgede kara ve hava bağlantılarının genişlediğini aktardı. Zaman, Asya'nın Kalbi bölgesinde bunun gibi hayata geçirilen bölgesel projelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya hizmet edeceğini belirtti.

Zaman, bölgede terör tehdidinin devam ettiğine dikkati çekerek, "Terör ve aşırıcılık sadece ortak çabayla üstesinden gelinebilecek zorluklardır." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci kapsamında temmuz ayında Kazakistan'da terör ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bir bölgesel konferans düzenlendiğini hatırlatan Zaman, konferansın amacının bu tehditlere karşı daha etkili ortak çözüm yolları bulmak olduğunu söyledi.

Zaman, Afganistan'ın yakında iki bölgesel konferansa ev sahipliği yapacağını kaydeden Zaman, bunlardan birinin iklim değişikliği konusunda, diğerinin ise radikalleşmeyle mücadelede dini önderlerin rolü olduğunu bildirdi.

İstanbul Süreci taraflarının Afganistan'a desteğine teşekkür eden Zaman, "Sizin desteğiniz bölgemizin kalkınmasının önünü açmaktadır." dedi.

Zaman, Afganistan'ın dış politika mimarisinde bölgesel iş birliğinin öncelik olduğunu vurgulayarak, çeşitli bölgesel platformlarla bölgedeki ülkelerle ortak çalışmaları artırmak istediklerini, Şanghay İşbirliği Örgütüne tam üye olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

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Afganistan Asya'nın Kalbi İdris Zaman İstanbul süreci

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