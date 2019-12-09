İSTANBUL/ Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci'nin bölgedeki kalkınma ve barış için önemini vurgulayarak, "Bugün burada üst düzeyde katılım olması, katılan ve destekleyen tüm ülkelerin güvenliği ve refahını ilgilendiren konularda diyalog ve iş birliği platformu olan bu eşsiz sürece taahhüdümüzün teyididir." dedi.

Zaman, "Barış, Ortaklık, Refah" temasıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'nda konuşma yaptı.

Konferansa ev sahipliği yapan Türkiye'ye, katılımcılara ve İstanbul Süreci'nin bir sonraki eş başkanlığını üstlenen Kazakistan'a teşekkürlerini ileten Zaman, 9 yıl önce başlatılan Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci'nin bölgede iş birliği için önemli bir platform görevi gördüğünü söyledi.

Zaman, "Bugün burada üst düzeyde katılım olması, katılan ve destekleyen tüm ülkelerin güvenliği ve refahını ilgilendiren konularda diyalog ve iş birliği platformu olan bu eşsiz sürece taahhüdümüzün teyididir." diye konuştu.