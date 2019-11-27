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"Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Toplantısı" 9 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 21:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu: - "Bu platform, barış çabalarına ve barış sonrası girişimlere imkan sağlamak için kullanılabilir"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Toplantısı"nın 9 Aralık'ta İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

Sinirlioğlu, BM Genel Kurulunda Afganistan'daki durumun görüşüldüğü toplantıdaki konuşmasında, İstanbul Süreci'nin siyasi diyalog ve danışma konusundaki iş birliğini güçlendirmek için önemli bir platform olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Afganistan'daki krize son verecek her türlü girişimi desteklediğini ve bu noktada bölgesel iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayan Sinirlioğlu, 2011'de İstanbul'da başlatılan "Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci"nin de siyasi diyalog ve istişare konusundaki iş birliğini güçlendirmek için önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Sinirlioğlu, "Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Toplantısı"nın 9 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da düzenleneceğini belirterek, "Bu platform, barış çabalarına ve barış sonrası girişimlere imkan sağlamak için kullanılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan BM İstanbul süreci 'Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu

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