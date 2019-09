At arabaları nakliyecilere yenik düştü

Kayseri’nin Develi ilçesinde at arabaları ile yük taşıyarak geçimlerini sağlayan arabacılar, nakliyecilerin artması ile beraber iş bulamaz oldu.

Kayseri’nin Develi ilçesinde yıllardır at arabacılığı yaparak vatandaşların yüklerini taşıyan esnaflar, günümüzde iş olmamasından şikayetçi. Nakliye araçlarının artması ve vatandaşların kendi arabaları olmasından dolayı iş bulmakta zorluk çeken at arabacıları, başka bir gelirleri bulunmadığı için çalışmaya devam etmek istiyor.

45 senedir at arabacılığı yapan Hilmi Tuncer, "Önceden işlerimiz vardı ama şimdi yok. 147 tane at arabası vardı. Şimdi herkesin arabası çıktığı için hiç iş kalmadı. Bütün at arabacılar emekliye ayrıldı. Şu anda 2 tane at arabası kaldı. Sadece salı pazarında çalışıyoruz. 5 TL ve 10 TL’ye evlere servis yapıyoruz. Önceden buradan hakimi ve savcıyı alıp Tomarza’ya keşfe götürüyorduk. Buradan kızak ile alıyorduk trene yetiştiriyorduk. Şimdi herkesin vasıtası çıktı, bize de iş kalmadı" dedi.

66 yaşındaki at arabacısı Hayri Yücel de, "40 senedir at arabacılık yapıyorum. Eskiden işler iyiydi, şimdi seferi 5 TL’den 3 sefer gidiyoruz. akşama kadar dursak 30-40 TL yapıyor. O da bir şeye yaramıyor. Aslında bırakmak lazım ama başka gelir yok" diye konuştu.