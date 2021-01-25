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At arabalı hırsızlar isyan ettirdi

25.01.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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At arabalı hırsızlar isyan ettirdi

Zor günler geçiren esnafa bir darbe de hırsızlar tarafından vuruldu.

Zor günler geçiren esnafa bir darbe de hırsızlar tarafından vuruldu. İnegöl ilçesinde kısıtlamayı fırsat bilen at arabalı hırsızlar dükkanların önünde ne varsa alıp götürüyor.
Metal Sanayi Sitesinde her kısıtlamada bir çok esnafın canı yanıyor. At arabalı hırsızlar iş yerlerinin önünde ne varsa alıp gidiyor. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Kısıtlama sonrası iş yerini açan esnaf bir çok malzemelerinin olmadığını görünce şok oluyor. Her kısıtlamada bir başka esnafın canı yanarken, vatandaşlar yetkililerin bir an önce buna bir çare bulmasını istiyor.

At arabalı hırsızlar isyan ettirdi

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