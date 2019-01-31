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At arabalı hırsızlık şüphelisi çocuklar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 18:26 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde at arabası ile evlerin pencerelerindeki sineklikleri çalan 3 çocuğun görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde at arabası ile evlerin pencerelerindeki sineklikleri çalan 3 çocuğun görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi'nde, son günlerde artan hırsızlık olayları üzerine mahalle sakinleri, evlerine güvenlik kamerası taktırdı. Gündüzleri at arabası ile sokakta gezen 3 çocuğun evlerin pencerelerinin sinekliklerini çalma anları ile geceleri 2 çocuğun otomobillerin içerisini kontrol edip, hırsızlık girişimde bulunma anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çocukların hırsızlık girişimleri ise vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine harekete geçen polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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