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At arabası ile geldi yol ortasındaki demir bariyeri çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 12:33 | Son Güncelleme

Denizli’de at arabası ile hurda toplayan bir kadının refüjde bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki demir bariyerlerden birini çalması amatör kamera tarafından görüntülendi.Olay, geçtiğimiz hafta Denizli-Antalya karayolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Denizli’de at arabası ile hurda toplayan bir kadının refüjde bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki demir bariyerlerden birini çalması amatör kamera tarafından görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz hafta Denizli-Antalya karayolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Denizli Büyükşehir Belediyesince yoldaki kazaların önüne geçilmesi amacıyla yolun karşısına geçilmemesi için yol ortasındaki refüje demir bariyer yapıldı. Hafta sonu ise yol üzerine yapılan üst geçitten yolun karşısına geçen bir şahıs cep telefonu ile yaşanan hırsızlığı kayıt altına aldı. At arabası ile yol kenarında duran bir kadın, demir bariyerlerden birinin yerinde olmadığını fark etti. Ardından demir bariyerin refüjde olduğunu gören kadın bariyeri kaldırarak götürmek istedi. Kadın ilk denemesinde bariyeri kaldıramayınca yere bıraktı sonra çevresini kolaçan ederek ikinci denemede bariyeri kaldırmayı başararak at arabasının üstüne koydu. Kadın daha sonrasında ise gözden kayboldu.
Hırsızlık anını çeken vatandaşın ise çekim esnasında ‘devletin malını çalmak bu kadar kolay’ demesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Denizli Büyükşehir Belediyesinin ise çalınan bariyerin yerine yenisi yaptığı gözlendi.

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