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 At arabasıyla gelip mazgalları çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 10:10 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de 3 kadın, at arabasıyla geldikleri sokaktaki yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı.

 At arabasıyla gelip mazgalları çaldılar

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de 3 kadın, at arabasıyla geldikleri sokaktaki yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı. Hırsızlar güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, 25 Ekim Perşembe günü Kadıköy Bostancı Mahallesi Çınarcı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; at arabasıyla Çınarcı sokağa gelen 3 kadın, burada bulunan yağmur suyu tahliye kanalları üzerinde bulunan demir mazgalları çaldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARIYLA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokağa gelen 3 kadın bir süre etrafı kontrol etti. demir mazgalları at arabasına koyup olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

At arabasıyla gelip mazgalları çaldılar At arabasıyla gelip mazgalları çaldılar At arabasıyla gelip mazgalları çaldılar At arabasıyla gelip mazgalları çaldılar

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