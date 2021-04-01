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At arabasıyla inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı

01.04.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar’da, at arabasıyla inşaattan malzeme çalan 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

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Avcılar’da, at arabasıyla inşaattan malzeme çalan 3 kadın yakalanarak gözaltına alındı. Kadınların sabah saatlerinde malzeme çaldığı anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Olay, bugün saat 06.00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe giden bir vatandaş, üç kadının at arabasıyla bir inşaattan malzeme çaldığını fark etti. İsmini vermek istemeyen vatandaş, devriye gezen ekiplere ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, hırsızlık yapan üç kadının yakalanması için çalışma başlattı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmada şüpheli Akgül Ç., Zeynep Y. ve Hülya S., isimli üç kadını, üzerinde inşaat malzemesi olan at arabasıyla yakaladı. Ekipler, at arabasında yaptıkları kontrolde farklı ebatlarda 13 adet inşaat kalıp tahtası ile at arabası ve üzerinde yüklü olan inşaat kalıp tahtalarını ele geçirerek, Avcılar Polis Merkezi Amirliği’ne götürdü.
Şüpheli üç kadın ise sağlık kontrolünün ardından karakola götürüldü. Şüpheli 3 kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis ekipleri, inşaat sahiplerine ulaşamayınca inşaata not astı. Bunun üzerine inşaat sahipleri de karakola giderek malzemeleri geri aldı.

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