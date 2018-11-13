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At çiftliğinde işkence görüntüsüne tepki yağdı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.11.2018 17:37 | Son Güncelleme

Denizli'de bir at çiftliğinde atlara bakan bir görevlinin, defalarca ata bir sopa ile vurması tepki çekti. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde görevli şahıs, ata vurarak, "Bekle diyorum ben. Bekle dedim mi, bekleyeceksin tamam mı?" diyerek bağırırken atın acı içinde şaha kalkmaya çalıştığı gözlendi. Hayvanseverler, ata işkence eden kişinin cezalandırılmasını istedi.

Merkezefendi ilçesi Saruhanlı Mahallesi'ndeki at çiftliğinde, bir görevli tarafından bağlı haldeki ata, sopayla defalarca vurulduğu anların yer aldığı görüntü, sosyal medyada yayıldı. Cep telefonuyla çekilen 7 saniyelik görüntüde, özel bir at çiftliğinde görevli olduğu öğrenilen Ali G., iple bağlı ata, kamçıyı andıran sopayla defalarca vurdu. Ali G.'nin, bir yandan atan vururken, diğer taraftan "Bekle diyorum ben. Bekle dedim mi, bekleyeceksin tamam mı?" diye bağırdığı duyuldu. Atın o anlarda, acıyla şaha kalkmaya çalıştığı gözlendi. Sosyal medyada yayılan görüntü tepki çekti.

AT ÇİFTLİĞİ ÖZÜR METNİ YAYINLADI, HAYVANSEVERLER TATMİN OLMADI

Görüntüleri sosyal medyada izleyen Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) üyeleri, hayvana işkence yapılmasına tepki gösterip, ata işkence yapan kişinin cezalandırılmasını istedi. Dernek Başkanı Yasin Yılmaz, olay hakkında gerekli hukuki başta olmak üzere tüm işlemleri başlattıklarını iufade ederek, "İhbar videosu sosyal medya aracılığıyla elimize ulaştı. İzleyince kanımızı dondurdu. Biz sadece şiddetin 7 saniyelik bölümünü gördük devamında neler yaşandı bilemiyoruz ancak araştırıyoruz. Hayvanseverlerin tepkilerinden sonra at çiftliği özür metni yayınladı ancak bu sadece infiali durdurmak için bir oyun" dedi.


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at Denizli işkence

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