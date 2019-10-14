HABER

At çiftliğinde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 01:45 | Son Güncelleme

Sivas’ta meydana gelen yangında at çiftliği alev alev yandı.Edinilen bilgilere göre yangın, gece yarısı Sivas’ta Eğriköprü mahallesinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi.

Sivas’ta meydana gelen yangında at çiftliği alev alev yandı.
Edinilen bilgilere göre yangın, gece yarısı Sivas’ta Eğriköprü mahallesinde bulunan bir at çiftliğinde meydana geldi. Nerede ve nasıl başladığı bilinmeyen yangında alevler kısa sürede çiftliği sardı. Alev topuna dönen çiftliği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar ilk etapta çiftlikte bulunan atları alevlerden kurtardı. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Sahipleri, çitliği alevler içinde görünce zor anlar yaşadı. Atların zarar görmediği yangında, çiftlik ise kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın

At çiftliğinde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 525 oldu

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Evlilik cüzdanı için öyle bir fotoğraf verdi ki...

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Resulayn'daki teröristlerin çekilme anları böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

Bir döneme damga vurdu! İşte son hali

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.