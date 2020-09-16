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At eti tespit edildi! Tüketicileri böyle uyardı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 15:31 | Son Güncelleme

Kayseri'de sucuk ve pastırma üreticileri ile satıcıları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen ürünlerin kamuoyuyla paylaşmasının ardından tüketicileri marka ve etiket konularında uyardı.

At eti tespit edildi! Tüketicileri böyle uyardı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan listede en dikkat çekeni ise, üretim merkezi İstanbul'da bulunan firmanın ürettiği sucukta at etinin tespit edilmesi oldu.

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Bakanlığın açıklamasının ardından Kayseri'deki pastırma ve sucuk üretici ile satıcıları, tüketicileri uyardı. Her yıl tonlarca pastırma ve sucuğu farklı kentlere ve ülkelere gönderen Kayserili pastırma ve sucuk üreticisi Adem Karaca, "Devletimizin, insan sağlığını tehdit eden ürünleri yedirmeye çalışan firmaları ifşa etmesi bizleri son derece memnun ediyor. Vatandaşlarımız sucuk ve pastırma alırken, güvenilir ve temiz firmaları tercih etsinler. Aldıkları sucukların üzerindeki etiketleri iyi incelesinler. Bakanlığın açıklamış olduğu kanunlar kapsamında satılan ürünlerin üzerine ne olduğu yazmalıdır. İyi bir sucuk yemek için 50 TL ve üzerini gözden çıkarmak gerekir. Aksi halde bu rakamın altındaki sucuk dana sucuğu değildir. Çünkü kıymanın ve baharatın kilosu belli" dedi.

'TÜKETİCİLER ÜRÜN ALIRKEN FİRMA GÜVENİLİRLİĞİNE BAKSINLAR'

Bir başka pastırma ve sucuk satıcısı Mustafa Tokluman ise, "Bakanlığın, insan sağlığını tehdit eden firmaları teşhir etmesi çok güzel bir uygulama. Türkiye'nin dört bir yerine pastırma ve sucuk gönderiyoruz. İnsanlar ürün alırken firma güvenilirliğine baksınlar. Sucukta, kanatlı hayvan, baş eti ve ya sakatat kullananlar var. Sucuk alınırken, etiketler incelenmeli ve satıcı sorgulanmalıdır. Tüketicilere ısıl işlem görmüş et ve et ürünlerini almalarını tavsiye etmem" diye konuştu. Pastırma ve sucuk alışverişi yapan tüketiciler ise genelde ürün değil firma seçimi yaptıklarını, satıcının tavsiye ettiği ürünleri aldıklarını söyledi.


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