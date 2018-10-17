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At kesimine suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 09:43 | Son Güncelleme

ADANA'da bir ihbarı değerlendiren zabıta ve polis ekipleri, tarla ortasında kesilip, parçalarına ayrılmış 150 kilogram at eti ele geçirdi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da bir ihbarı değerlendiren zabıta ve polis ekipleri, tarla ortasında kesilip, parçalarına ayrılmış 150 kilogram at eti ele geçirdi. Ekiplerin geldiğini gören şüpheliler, bıçak ile at arabasını bırakıp kaçtı. Olay, dün gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Tarla ortasında at kesildiği ihbarını alan Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, polis eşliğinde baskın yaptı. Ekiplerin geldiğini gören 4 şüpheli, kesimde kullandıkları bıçakları ve etleri taşımak için getirdikleri at arabasını bırakıp, kaçtı. Tarlada inceleme yapan ekipler, kesilip, parçalarına ayrılmış yaklaşık 150 kilogram at eti ele geçirdi. Tarla çevresinde yapılan aramada şüphelilere rastlamayan polis, bıçaklara ve at arabasına el koydu. Ele geçirilen etler ise incelenip, imha edilmesi için İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ve zabıta, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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