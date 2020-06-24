At Kestanesi Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

At kestanesi, Osmanlı döneminde 10. Padişah Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’da keşfedilmiş bir bitki türüdür. Avrupa’ya İstanbul’dan yayılmıştır. Genellikle Balkanlarda sıkça yetiştirilir. Asırlardır Türk toprakları üzerinde yetişen at kestanesi, görsel olarak muhteşem bir güzelliğe sahiptir. Görüntü olarak yediğimiz kestaneye benzer ancak farklı bir ağaç bitkisinden oluşur. Çınar ağacıyla benzer yapıdadır.

At kestanesinin boyu 15-30 metre arasında, meyveleri ise 3-4 santimetre çapında ve dikenlidir. Yaz mevsiminin başlarında bembeyaz, salkım salkım çiçek açar ve güneşi çok sever. Kestaneye benzeyen meyveleri sonbahar aylarında toplanır.

Ağacının kabuğu, tohumları, yaprakları ve çiçekleri yüzyıllardır şifa olarak kullanılır. Kabukları ve yapraklarından üretilen çayı ise başta ağrılar olmak üzere, varis, şişkinlik gibi vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan rahatsızlıklara karşı etkilidir. Aynı zaman içerisinde bulunan C, K, P ve B1 vitaminleri ile vücuda birçok faydası bulunur.

Kırmızı Çiçekli At Kestanesi

Kırmızı çiçekli at kestanesi, normal at kestanesinden biraz farklıdır. Çiçekleri yukarı doğru uzanır ve şamdan şeklinde açar. Olumsuz hava koşullarına karşı -19 derece soğuklara dahi dayanıklıdır. Ana vatanı Kuzey Amerika’nın doğusudur. Ülkemizde de yetiştirilir. İlk yıllarından sonra hızla büyür, yüzeysel kök yapar ve meyveleri zehirlidir. Yaprakları ve meyveleri oldukça büyüktür. Boyu 30 metreyi geçebilir. Ağacın tepesi yuvarlak, yaprakları tüylü, yapraklarının boyu ise 25 santimetredir. Meyveleri az ve dikensizdir. Çiçekleri kırmızı renktedir. İlkbahar sonları, yaz başlarında çiçek açar. Tohumla üretilip çoğalır ve hemen tekrar ekilir. Aynı zamanda kök çeliği ve aşı ile de üretilir. Günümüzde park, cadde ve bahçelerin süslemesinde kullanılır. Hava kirliliğine karşı dayanıklıdır. Sıcak havayı sever, aile ve yarı gölge ağacıdır.