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At Kestanesi Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

At kestanesi, Osmanlı döneminde 10.

At Kestanesi Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

At kestanesi, Osmanlı döneminde 10. Padişah Kanuni Sultan Süleyman zamanında İstanbul’da keşfedilmiş bir bitki türüdür. Avrupa’ya İstanbul’dan yayılmıştır. Genellikle Balkanlarda sıkça yetiştirilir. Asırlardır Türk toprakları üzerinde yetişen at kestanesi, görsel olarak muhteşem bir güzelliğe sahiptir. Görüntü olarak yediğimiz kestaneye benzer ancak farklı bir ağaç bitkisinden oluşur. Çınar ağacıyla benzer yapıdadır.

At kestanesinin boyu 15-30 metre arasında, meyveleri ise 3-4 santimetre çapında ve dikenlidir. Yaz mevsiminin başlarında bembeyaz, salkım salkım çiçek açar ve güneşi çok sever. Kestaneye benzeyen meyveleri sonbahar aylarında toplanır.

Ağacının kabuğu, tohumları, yaprakları ve çiçekleri yüzyıllardır şifa olarak kullanılır. Kabukları ve yapraklarından üretilen çayı ise başta ağrılar olmak üzere, varis, şişkinlik gibi vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan rahatsızlıklara karşı etkilidir. Aynı zaman içerisinde bulunan C, K, P ve B1 vitaminleri ile vücuda birçok faydası bulunur.

Kırmızı Çiçekli At Kestanesi

Kırmızı çiçekli at kestanesi, normal at kestanesinden biraz farklıdır. Çiçekleri yukarı doğru uzanır ve şamdan şeklinde açar. Olumsuz hava koşullarına karşı -19 derece soğuklara dahi dayanıklıdır. Ana vatanı Kuzey Amerika’nın doğusudur. Ülkemizde de yetiştirilir. İlk yıllarından sonra hızla büyür, yüzeysel kök yapar ve meyveleri zehirlidir. Yaprakları ve meyveleri oldukça büyüktür. Boyu 30 metreyi geçebilir. Ağacın tepesi yuvarlak, yaprakları tüylü, yapraklarının boyu ise 25 santimetredir. Meyveleri az ve dikensizdir. Çiçekleri kırmızı renktedir. İlkbahar sonları, yaz başlarında çiçek açar. Tohumla üretilip çoğalır ve hemen tekrar ekilir. Aynı zamanda kök çeliği ve aşı ile de üretilir. Günümüzde park, cadde ve bahçelerin süslemesinde kullanılır. Hava kirliliğine karşı dayanıklıdır. Sıcak havayı sever, aile ve yarı gölge ağacıdır.

At Kestanesi Çayının Faydaları

Kırmızı çiçekli at kestanesi

  • İçeriğinde bulunan antitussif nedeniyle kemik ve kaslarda meydana gelen kronik ağrıların tedavisinde kullanılır.
  • Varis ve ödem gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili olan saponin maddesini içeriğinde barındırır. Bu madde aynı zamanda damar şişliğini de önler.
  • Sivilcelerin azalmasını sağlar, damar büzücü özelliğiyle kırışıklıkları azaltır, tekrar oluşmasını önler.
  • İçerisinde bulunan aescin maddesi sayesinde egzama gibi kaşıntılı cilt rahatsızlıklarının etkilerini en aza indirir, kızarıklığı gidererek rahatlama sağlar.
  • Fraksin maddesi sayesinde vücuttaki iltihabı kurutmaya yardımcı olur, yeniden oluşmasını engeller.
  • Bağırsak sistemini düzenler, hazımsızlık ve şişkinlik sorunlarını önlemede rol oynar.
  • Antitussif maddesi göğsü yumuşatarak sağladığı rahatlama etkisiyle öksürüğü azaltır.
  • İçerisinde bulunan eskulin maddesi kılcal damarlardaki kanamayı önler, kan hücrelerini yeniler.
  • İshal ve basuru önlemeye yardımcı olan alantonin maddesinin aynı zamanda nezle ve soğuk algınlığını önlemede önemli bir rolü bulunur.
  • Kestane yaprağının faydaları arasında bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunur.
  • Demir eksikliğini ve kansızlığı önler. Yeniden oluşumunu önler.
  • Özellikle kış aylarında tüketildiğinde enerji vererek bedensel yorgunluğu giderir.
  • İçerisinde bulunan karbonhidratlar sayesinde kan şekerini dengede tutar.
  • Kestane püskülünün faydaları insan sağlığı için etkilidir. İçinde C vitamini bulunur. Kaynatılıp suyu içildiğinde ateş düşürücü özelliği vardır. İştahı açar, vücut yorgunluğunu alır. Aynı zamanda saç derisini besler. Saçların güçlenmesi, parlak görünmesi ve sağlığına kavuşması için saçlara uygulanır.
  • Beyin için faydalıdır, unutkanlığı azaltmada etkilidir. Aynı zamanda mide ve karaciğer dostu bir bitkidir.
  • At kestanesi suyunun faydaları saymakla bitmez. Kabukları haşlanıp içildiği zaman sinirleri yatıştırır. Yüksek tansiyon ve damar sertliğini azaltmaya yardımcı olur. Vücuda kuvvet verir, cinsel gücü artırır. Kan dolaşımını hızlandırır ve düzenler. Varis ve basur rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olur.

At Kestanesi Çayı Nasıl Hazırlanır?

At kestanesi çayı

At kestanesi çayını hazırlarken yaprakları ve kabukları kullanılır. Yapraklar ve kabuklar iyice kurutulduktan sonra öğütülüp kullanıma hazır hale getirilir. Meyveleri zehirli olabileceği için yalnızca yaprak ve kabuk kısımları ile hazırlanır.

1. At kestanesinin yaprakları temizlenir.

2. Demliğin içerisine 1-2 tatlı kaşığı öğütülmüş yapraklardan konulur.

3. Üzerine kaynayan su ilave edilir, demlenmeye bırakılır.

4. 10-15 dakika bekletildikten sonra içime hazır hale gelir.

At Kestanesi Çayının Yan Etkileri

At kestanesinin meyvelerinin içeriğindeki esculin maddesi zehirlidir. İşlenmemiş ve çiğ olarak tüketilmemelidir, zehirleyebilir. Böbrek ve karaciğer hastalarının tüketmesi sakıncalı olabilir. Ayrıca mide bulantısı, kaşıntı ve sindirim sistemi sorunlarına neden olabilir. Gebelik ve emzirme dönemindeki kadınların tüketmesi tavsiye edilmez. Tablet halinde satılan at kestanesi hapları kesinlikle doktora danışmadan tüketilmemelidir.

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