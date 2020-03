At kestanesi faydaları nelerdir? Tam bir şifa kaynağı!

Alternatif tıp alanında 1500'lü yıllardan beridir kullanılan at kestanesi birçok kişinin kullandığı bitkidir. Bu bitkinin tohumundan elde edilen ekstrakttan çoğunlukla at kestanesi kremi yapılarak damar iltihaplarının giderilmesi, kan dolaşımının sağlanması, yaraların iyileşmesi ve cilt sağlığının iyileştirilmesi hedefleniyor. Peki at kestanesi faydaları nelerdir? AT KESTANESİ FAYDALARI NELERDİR? At kestanesi ağaçlarından elde edilen tohumlar yüzyıllardır eklem ağrısı, yumuşak doku şişmesi ve ateşin yanı sıra bağırsak ve mesane sorunlarıyla

mücadele etmek için kullanıldı. Günümüzde, at kestanesi kremi bacak damar problemlerini (kronik venöz yetmezlik), hemoroidleri ve şişliği (ödem) tedavi etmek için umut vermektedir. Kronik venöz yetmezlik semptomlarını hafifletebilir Kronik venöz yetmezlik (CVI), bacakların damarlarına zayıf kan akışı ile karakterize bir sağlık durumudur. Belirtiler şunları içerebilir: Ödem veya bacakların şişmesi, bacak ağrısı veya krampları, kaşıntılı bacaklar, varisli damarlar veya tipik olarak bacaklarda meydana gelen genişlemiş, bükülmüş damarlar, bacak ülserleri ve bacaklarda zayıflık. Varis durumunda sıklıkla bacaklara kan akışını sağlayan çoraplar kullanılır. At kestanesi içindeki bileşik aescin, CVI tedavisinde faydalı olabilecek birçok tıbbi özelliğe sahiptir. Örneğin, damarlarınızdaki kan akışını artırabilir, muhtemelen semptomları iyileştirebilir.

Varisli damarları tedavi edebilir Varisli damarlar tipik olarak bacaklarda meydana gelen ve CVI'dan kaynaklanabilen şişkin damarlardır. At kestanesi çekirdeği ekstresi, bacaklarınızdaki kan akışını iyileştirerek şişkinliği azaltabilir. Ek olarak, varisli damarlarla ilişkili bacak şişmesini ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir Güçlü antienflamatuar özelliklere sahiptir At kestanesi faydalarından biri de güçlü antienflamatuar özelliklere sahip olmasıdır. Enflamasyon, dokularınızda aşırı sıvı birikmesine neden olabilir, bu da sıvı tutulmasına ve şişmesine neden olabilir. Aescin, at kestanesi ekstresinde anti-enflamatuar özelliklere sahip bir bileşendir. Yaralanma, venöz yetmezlik ve şişlik ile ilişkili iltihabı azalttığı bulunmuştur. Yapılan çalışmalara göre at kestanesi çekirdeği ekstresinin bacaklarda ve ayaklarda CVI ile ilişkili inflamasyonu ve şişmeyi azaltmaya yardımcı olabileceğini gözlemlemiştir. Hemoroidi rahatlatabilir Hemoroid, anüs ve rektumunuzun etrafındaki şişmiş damarlarla karakterize yaygın bir sağlık durumudur. Semptomlar rahatsızlık vericidir ve kaşıntı, tahriş, ağrı ve rektal kanamayı içerebilir. At kestanesi çekirdeği ekstresinin anti-enflamatuar özellikleri, etkilenen damarlardaki iltihabı ve şişliği azaltarak hemoroid semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Yine de, bu alandaki araştırmalar sınırlıdır ve at kestanesi kreminin hemoroid tedavisinde potansiyel faydalarını doğrulamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Antioksidan özelliklere sahiptir At kestanesi tohumu özü, güçlü antioksidanlar içerir. (Serbest radikaller olarak adlandırılan kararsız moleküllerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olan bileşikler) Çok fazla serbest radikal iltihaplanmaya ve hücresel hasara yol açabilir. At kestanesi kremi, güçlü antioksidan özelliklere sahip quercetin ve kaempferol gibi flavonoid bileşikleri bakımından zengindir. Erkek kısırlığına yardımcı olabilir Erkek kısırlığının nedenlerinden biri varikosel veya testislerin yakınındaki damarların şişmesidir. At kestanesi içindeki bir bileşiğin aescin içindeki anti-enflamatuar ve şişme önleyici özellikleri, varikosel ile ilişkili infertilite için etkili bir tedavi yapabilir.Sperm yoğunluğunu, sperm hareketliliğini ve sperm kalitesini artırabilir. AT KESTANESİ KREMİ NASIL HAZIRLANIR? Çoğu kişi at kestanesi faydalarından daha etkili bir şekilde yararlanmak için krem formunu kullanıyor. Kremi öksürük, varis, toksinleri atma, basur, sivilce izleri, cilt yenilenmesi ve saç dökülmesini önlemede etkilidir. At kestanesi kremini hazır da alabilir evde de hazırlayabilirsiniz: Bir miktar at kestanesini iyice ufalayın ve için elma sirkesi ekleyin. Kavanoza koyduğunuz karışımı karanlık bir alanda 20 gün bekletin. Varisli alanlarda ya da ağrıyan bölgenize uygulayabilirsiniz. Kullanmadan önce hekime danışmanızda fayda var. At kestanesi hiçbir parçasını asla yutmayın.

AT KESTANESİ NEDİR? Tohum, kabuk, çiçek ve yaprakları ilaç yapmak için kullanılır. At kestanesi, esculin adı verilen önemli miktarda zehir içerir ve çiğ yenildiğinde ölüme neden olabilir. Aesculus hippocastanum'u (At kestanesi) Aesculus californica (California buckeye) veya Aesculus glabra (Ohio buckeye) ile karıştırmamaya dikkat edin. Bazı insanlar bu bitkilerin herhangi birine at kestanesi diyebilirler. Bu bilgilerin yalnızca Aesculus hippocastanum için geçerli olduğunu unutmayın. At kestanesi ağaçları (Aesculus hippocastanum), kestane benzeri tohumlarıyla beyaz çiçek kümelerini toplayan büyük, yükselen gövdeleri ve dalları ile tanınır. Ham tohumlar, kabuklar, yapraklar ve çiçekler, kanama ve DNA hasarı riskini artırabilecek esculetin adı verilen bir zehir içerdiklerinden yutulmamalıdır. AT KESTANESİ YAĞI FAYDALARI NELERDİR? At kestanesi yağı da tıpkı kremi gibi varis sorunlarına iyi gelebilir. Cilt kırışıklıklarını ve akne izlerini tedavi edebilir. Kas ve romatizma ağrılarını dindirebilir. AT KESTANESİ FAYDALARINI BİLİYORUZ PEKİ ZARARLARI NELERDİR? At kestanesi faydalarından bahsettik ancak at kestanesi asla ağız yoluyla asla çiğ ya da kaynatılarak tüketilmemelidir. Çünkü, normal kestaneye benzeyen at kestaneleri kanama ve DNA hasarı riskini artırabilecek esculetin adı verilen bir zehir içeriyorlar. Zehirli at kestaneleri, insanlar tarafından tüketildiğinde ciddi gastrointestinal sorunlara neden olur. At kestanesini hayvanlara da yedirmemelisiniz.