HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. At kestanesi kremi faydaları: At kestanesi kremi ne işe yarar?

At kestanesi kremi faydaları: At kestanesi kremi ne işe yarar?

28.03.2023 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

At kestanesi Aesculus hippocastanum olarak da bilinen, büyük bir ağaç türüdür ve Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak bulunur. At kestanesi, yeşil çiçekleri ve kahverengi kabuklu, parlak, kahverengi-kırmızımsı tohumlarıyla bilinir. At kestanesi tohumları, geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılmaktadır. Peki, at kestanesinin faydaları nedir, ne işe yarar?

At kestanesi kremi faydaları: At kestanesi kremi ne işe yarar?

At kestanesinin tohumları içinde bulunan aktif bileşenler, kan damarlarını genişletici özellikleri ile bilinir ve bu nedenle özellikle varis ve hemoroid gibi dolaşım problemlerinde kullanılır. Ayrıca, at kestanesi özütleri, eklem ağrılarını hafifletmek için de kullanılabilmektedir. At kestanesi ayrıca dekoratif bir ağaç olarak da yetiştirilir ve parklar, bahçeler ve caddelerde sıkça kullanılır. Ancak, at kestanesi ağacının tüm kısımları insanlar için toksik olabileceğinden, at kestanesi kullanmadan önce bir doktora danışmak önemlidir.

At kestanesi kremi ne işe yarar?

At kestanesi kremi, at kestanesinin tohumlarından elde edilen özütlerin cilt bakımı amaçlı olarak kullanıldığı bir kozmetik üründür. At kestanesi kremi, kan dolaşımını artırmaya, ödemleri azaltmaya ve ciltteki inflamasyonu hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca at kestanesi kremi, cildin genel görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar ve vitaminler gibi diğer besleyici bileşenler içerebilir. İşte at kestanesi kremi faydaları:

  • Varisler: At kestanesi kremi kan damarlarını güçlendiren ve varisleri azaltmaya yardımcı olan bir bileşen olan aescin içerir. Bu nedenle, at kestanesi kremi, varisli damarların neden olduğu ağrı, şişlik ve kaşıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.
  • Ödem: At kestanesi kremi kan dolaşımını artırarak ve inflamasyonu hafifleten ödemleri azaltmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, at kestanesi kremi özellikle ayak bileği ödemi, şişmiş bacaklar veya cilt altı ödemi gibi durumlarda faydalı olabilir.
  • Cilt inflamasyonu: At kestanesi kremi, ciltteki inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilecek antioksidanlar ve diğer besleyici bileşenler içerir. Bu nedenle, at kestanesi kremi, sedef hastalığı, egzama veya ciltteki diğer inflamasyonlu durumları hafifletmeye yardımcı olabilir.
  • Yara iyileşmesi: At kestanesi kremi, yaraların iyileşmesine yardımcı olan ve ciltteki doku yenilenmesini teşvik eden bir bileşen olan allantoin içerebilir.
  • Diğer cilt faydaları: At kestanesi kremi, cildin genel görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar ve diğer besleyici bileşenler içerebilir. Bu nedenle, at kestanesi kremi, cildin nemlendirilmesine, kırışıklıkların azaltılmasına ve ciltteki diğer yaşlanma belirtilerinin giderilmesine yardımcı olabilir.

At kestanesi kremi kullanmadan önce her zaman bir doktor veya uzmanla konuşmak önemlidir. Ayrıca at kestanesi kremi bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir bu nedenle ilk kez kullanmadan önce bir küçük bölgede test etmeniz önemlidir. Eğer herhangi bir alerjik reaksiyon belirtisi görürseniz kullanmayı bırakmalısınız. At kestanesi kremi yaralı veya tahriş olmuş cilt üzerinde kullanılmamalıdır. Ayrıca at kestanesi kremi hamileler, emziren anneler ve kan sulandırıcı ilaçlar kullananlar gibi bazı gruplar için uygun olmayabilir. Bu nedenle at kestanesi kremi kullanmadan önce her zaman bir sağlık uzmanıyla konuşmak önemlidir.

İlginizi Çekebilir

Limon yağı ne işe yarar?

Limon yağı ne işe yarar?

 Menengiç yağı faydaları nelerdir?

Menengiç yağı faydaları nelerdir?

 Yeşim taşı faydaları nelerdir?

Yeşim taşı faydaları nelerdir?

 Kayısı çekirdeğinin faydaları nelerdir?

Kayısı çekirdeğinin faydaları nelerdir?

At kestanesi kremi neye iyi gelir?

At kestanesi kremi genellikle venöz dolaşım bozukluklarına ve buna bağlı olarak oluşan semptomların giderilmesine yardımcı olur. At kestanesi kremi, içeriğindeki aktif bileşik olan aescin sayesinde, özellikle bacaklarda ağrı, şişlik, kramplar ve varisler gibi semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, at kestanesi kremi, morarma, yaralanma ve yanıklar gibi cilt problemlerine de iyi gelir.

At kestanesi kremi, spor yaralanmaları, eklem ağrıları ve kas ağrıları gibi durumlarda da kullanılabilir. At kestanesi kremi, içeriğindeki anti-inflamatuar ve ağrı kesici özellikler sayesinde, bu tür durumlarda semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir. Ancak at kestanesi kremi kullanmadan önce her zaman bir doktor veya uzmanla konuşmak önemlidir. Özellikle hamilelik veya emzirme dönemindeyseniz, kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız veya herhangi bir cilt rahatsızlığınız varsa at kestanesi kremi kullanmadan önce doktorunuzla konuşmanız önerilir.

At kestanesi kremi zararları var mı?

At kestanesi kremi genellikle güvenli bir üründür ancak bazı kişilerde bazı yan etkilere neden olabilir. At kestanesi kremi, cildinizde tahrişe veya kızarıklığa neden olabilir ve bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle at kestanesi kremi kullanmadan önce, özellikle ilk kez kullanacak kişilerde bir alerjik reaksiyon riski yüksekse, bir küçük bölgede test etmek önemlidir.

At kestanesi kremi bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. En yaygın yan etkiler ciltte tahriş, kızarıklık, kaşıntı, döküntü ve kurdeşen gibi reaksiyonlardır. Ayrıca, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve bu durum ciltte şişme, nefes almada güçlük, dudaklarda ve dilde şişme gibi belirtilerle kendini gösterebilir. At kestanesi kremi, hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar tarafından kullanılmamalıdır. Ayrıca, kan sulandırıcı ilaçlar kullanan kişilerde kanama riskini artırabilir, bu nedenle bu kişilerin at kestanesi kremi kullanmadan önce doktorlarına danışmaları önerilir.

At kestanesi kremi ayrıca yaralı veya tahriş olmuş cilt üzerinde kullanılmamalıdır. Ayrıca gözlerle temas ettirilmemeli ve yutulmamalıdır. Herhangi bir yan etki veya alerjik reaksiyon belirtisi gösterirseniz, at kestanesi kremi kullanmayı bırakmalısınız. Özetle, at kestanesi kremi genellikle güvenli bir üründür ancak bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, at kestanesi kremi kullanmadan önce her zaman bir doktor veya uzmanla konuşmak ve talimatları dikkatle takip etmek önemlidir.

İlginizi Çekebilir

Kırmızı kantaron yağı faydaları nedir?

Kırmızı kantaron yağı faydaları nedir?

 Üzüm çekirdeği yağı faydaları nedir?

Üzüm çekirdeği yağı faydaları nedir?

 Beyaz dut kurusu kürü ne işe yarar?

Beyaz dut kurusu kürü ne işe yarar?

 Hayıt tohumu faydaları nelerdir?

Hayıt tohumu faydaları nelerdir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatak odasında ezber bozuyor! Viagra'dan çok daha etkili sonuçYatak odasında ezber bozuyor! Viagra'dan çok daha etkili sonuç
'Depremden sonra 7 kat arttı''Depremden sonra 7 kat arttı'
Çok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilirÇok konuşulacak 'Millet İttifakı' çıkışı! Tarih verdi: Fırtınalar kopabilir
Anahtar Kelimeler:
at kestanesi at kestanesi kremi at kestanesi kremi faydaları at kestanesi faydaları at kestanesi kremi ne işe yarar at kestanesi kremi zararları

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! İthal cep telefonuna zam iptal edildi

Ekipler alarma geçti! 11 katlı apartman boşaltıldı

Ekipler alarma geçti! 11 katlı apartman boşaltıldı

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyorum

Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı: Cuma çıkışı hakaret yemek istemiyorum

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu...

BTK Başkanı Karagözoğlu TBMM'de detayları anlattı: Depremden sonra 7 kat arttı

BTK Başkanı Karagözoğlu TBMM'de detayları anlattı: Depremden sonra 7 kat arttı

İlginizi Çekebilir

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

Adidas, Calvin Klein, Levi's... Erkek boxerlarda %50'ye varan indirim

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.