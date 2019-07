At sevgisini hukuk fakültesine tercih eden 62 yıllık nalbant ustası

İzmir’in Tire ilçesindeki son nalbant ustası Ahmet Nalbant’ın maharetlerini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. At sevgisinden dolayı hukuk fakültesini bırakarak nalbantlığa dönen 62 yıllık usta olan Ahmet Nalbant, "Kararımdan dolayı bir gün bile pişmanlık duymadım" dedi.

Tire ilçesindeki 62 yıllık nalbant ustası Ahmet Nalbant (67), mesleğin son temsilcilerinden. Meslek aşkına hukuk fakültesinden vazgeçen emektar usta, özelikleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Aynı zamanda başarılı bir ressam olan Nalbant, Fransızca da biliyor. İyi bir müzik kulağına sahip olan Ahmet usta, nal çakarken çekiçle nalı enstrüman olarak kullanarak ortaya melodiler çıkartıyor.

5 yaşından bu tarafa mesleğin içerisinde olduğunu belirten Ahmet Nalbant, "Çocukluk yıllarından bu yana ata mesleğimiz olan nalbantlık mesleğini sürdürüyorum. Ömrüm yettiği sürece bu mesleği devam ettireceğim" dedi.

"Ben bu mesleğe aşığım. Hiç pişman değilim"

Gençlik yıllarında hukuk fakültesini kazandığını ifade eden emektar, "Gençlik yıllarımda hukuk fakültesini kazandım; durumlar karışıktı aklımda ise hep mesleğim vardı. Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesini bırakarak Tire’ye döndüm ve mesleğime devam etme kararı aldım. At sevgisi daha baskın geldi. Ben bu mesleğe aşığım. Hiç pişman değilim" şeklinde konuştu.

"Ustalara saygı" kapsamında farkındalık oluşturmak ve onlara destek olmak amacıyla Tire’de bulunan el sanatlarının son ustalarını ziyaret eden Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven da, 62 yıldır nalbantlık mesleğini sürdüren ve bu uğurda hukuk fakültesini terk eden Ahmet Nalbant’ı ziyaret ederek meslekle ilgili bilgi aldı.

Tarihi Aliefe Hanında nalbant Ahmet ustayı ziyaret eden Kaymakam Tanrıseven, yok olmaya yüz tutan el sanatlarını ayakta tutmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçemiz birçok tarih ve medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Bu bağlamada atalarımızdan aldığımız mirasları gelecek kuşaklara aktarmak adına el sanatları ve onların son ustalarını ziyaret ediyorum. Tire’de aktif olarak çalışan ve mesleğinin son ustası olan Tireli Ahmet Nalbant’ı ziyaret ettim. Kendisi maşallah on parmağında on marifet. Mesleği için okulunu bırakmış ve hala ilk günkü aşkla işine sarılıyor. Kendisini mesleğinde gösterdiği başarıdan dolayı tebrik ediyorum. Ahmet Usta, ‘Çalışan demir pas tutmaz’ sözünün de en güzel örneği. Tire’nin bir değeri. Çalışma hayatında da kendisine başarılar diliyorum."

Kaymakam Tanrıseven’i karşısında görünce şaşıran Ahmet Nalbant da konuşmalarında şunları söyledi:

"Bugün kaymakamlıktan birisi bana ‘Kaymakam Bey seni ziyarete gelecek’ dedi. Ben de şaşırdım. Şimdiye kadar hiç kaymakam ziyaretime gelmemiş. ’Ben şimdi konuşamam heyecan yaparım’ dedim; ama Kaymakam Bey’i görünce anladım ki o da bizden biri gayet sakin. Kaymakamımız bana ‘Bizler sizin için buradayız, sizlerin başımızın üstünde yeriniz var’ dedi. Allah razı olsun kendisinden. Bir devlet büyüğünün bizim ayağımıza gelmesi bizim için gurur verici. Kendisine teşekkür ediyorum."