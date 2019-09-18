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At yarışı cinayeti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 10:12 | Son Güncelleme

Adana’da babasına at yarışı oynattığını ileri sürdüğü ganyan bayi sahibini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, olay 9 Eylül Pazartesi günü Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi Şehitlik Caddesi’nde bir ganyan bayisinde meydana geldi.

Adana’da babasına at yarışı oynattığını ileri sürdüğü ganyan bayi sahibini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, olay 9 Eylül Pazartesi günü Seyhan ilçesi Küçükdikili Koza Mahallesi Şehitlik Caddesi’nde bir ganyan bayisinde meydana geldi. İddiaya göre; Nazım Ateş (21), babasının sürekli at yarışı oynadığı ganyan bayisine gitti. Ateş, burada ganyan bayii sahibi Hamza Irk’a babası geldiği zaman ona at yarışı oynatmamasını söyledi. Bu konuşma üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hamza Irk küfür ve hakaret edince Nazım Ateş, kendisine küfreden Hamza Irk’ı tabanca ile 3 yerinden vurarak kaçtı.
Ağır yaralanan Hamza Irk, hastanede yaşamını yitirirken polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğindeki dedektifler katil zanlısını bulmak için bir çok yere baskın yaptı. Katil zanlısı kaçamayacağını anlayınca olaydan bir hafta sonra polise giderek teslim oldu. Sorgusunda Hamza Irk’ın ganyan bayisinde kendisine küfür ve hakaret ettiği için ateş açtığını söyleyen zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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