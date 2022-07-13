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  4. Genç apranti Demirbaş talihsiz şekilde can verdi! TJK'den açıklama geldi

Genç apranti Demirbaş talihsiz şekilde can verdi! TJK'den açıklama geldi

13.07.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 17 yaşındaki genç apranti Uğurcan Demirbaş, talihsiz bir biçimde yaşama veda etti. Türkiye Jokey Kulübü (TJK) üyesi Demirbaş, atını yüzdürürken dengesini yitirdi. Denize düşen ve yüzme bilmeyen Demirbaş, boğularak can verdi. Olayın ardından TJK'nin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Genç apranti Demirbaş talihsiz şekilde can verdi! TJK'den açıklama geldi

Olay, Mudanya ilçesi Eşkel Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TJK Aprantilerinden 17 yaşında ki Uğurcan Demirbaş denizde at yüzdürdüğü sırada dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği öğrenilen genç apranti olay yerinde boğularak hayatını kaybetti. Cansız bedeni vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan genç aprantinin cansız bedeni Bursa adli tıp morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

TJK RESMİ İNTERNET SİTESİNDE BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Türkiye Jokey Kulübü, genç apranti Uğurcan Demirbaş için resmi internet sitesinde başsağlığı mesajı yayımladı. Yayımlanan başsağlığı mesajında; "Aprantimiz Uğurcan Demirbaş’ı kaybettik, Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş’ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa’da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

DEMİRBAŞ KİMDİR?

2004 yılında Ardahan’da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi’nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020’de Bursa Osmangazi Hipodromu’nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu’nda 13 Haziran 2022’de Kademova isimli safkanla elde etmişti.

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