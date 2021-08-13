ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Bu yüzden ATA AÖF sınav sonuçlarının 17 Ağustos’ta açıklanması bekleniyor. ATA AÖF’nin resmî internet sitesi olan lms3.ataaof.edu.tr'den sorulara ulaşan öğrenciler, sınavda sorulara verdikleri yanıtları karşılaştırabiliyor.

ATA AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

7 Ağustos 2021’de çevrimiçi olarak yapılan sınavların ardından Atatürk Üniversitesi’nden gelecek açıklama bekleniyor. lms3.ataaof.edu.tr internet sitesinden sorulara ulaşabilen öğrenciler, sınavda verdikleri cevaplarıyla kıyaslama yaptı.

Kurum sınav sonuçlarını çoğunlukla 2 hafta içinde açıklıyor. Fakat sınava katılan öğrenci sayısının daha düşük olması ve yalnızca 3 ders olması sebebiyle sonuçların 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Bu sebeple 17 Ağustos’a kadar gözler ATA ÜNİ AÖF duyurular sayfasında olacak.



