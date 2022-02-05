ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri belgesi sorgulama! Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

2022 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgeleri sorgulanmak üzere erişime açıldı. Hafta sonu sınava girecek olan adaylar konuyu araştırmaya koyuldu. Sınav 5 ve 6 Şuba tarihlerinde gerçekleşecek. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

2022 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF sınav takvimiyle birlikte, sınavların tarihleri de belli oldu. Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavı 5 Şubat 2022 ve 06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI SINAV GİRİŞ YERLERİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan bütünleme sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. Söz konusu fakültenin resmi adresinden yapılan duyuruda "Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.Bütünleme sınav giriş belgenizi aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da alabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler 5 Şubat ve 6 Şubat tarihlerinde ATA AÖF bütünleme sınavına girerken, üç oturumdan oluşacak ATA AÖF sınavı ilk oturumları sabah, ikinci oturumları ise öğleden sonra başlamış olacak. Ayrıca öğrencilere her ders için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.



