HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri belgesi sorgulama! Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri belgesi sorgulama! Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

05.02.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim hayatını sürdüren öğrenciler sınav giriş belgelerini sorgulamak istiyor. ATA AÖF bütünleme sınavı için geri sayım sona ermiş durumda. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan bütünleme sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. İşte ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri belgesi sorgulama!

ATA AÖF bütünleme sınav giriş yerleri belgesi sorgulama! Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

2022 ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgeleri sorgulanmak üzere erişime açıldı. Hafta sonu sınava girecek olan adaylar konuyu araştırmaya koyuldu. Sınav 5 ve 6 Şuba tarihlerinde gerçekleşecek. Peki ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

2022 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF sınav takvimiyle birlikte, sınavların tarihleri de belli oldu. Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavı 5 Şubat 2022 ve 06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI SINAV GİRİŞ YERLERİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan bütünleme sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. Söz konusu fakültenin resmi adresinden yapılan duyuruda "Giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.Bütünleme sınav giriş belgenizi aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da alabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Üniversiteyi dışarıdan okuyan öğrenciler 5 Şubat ve 6 Şubat tarihlerinde ATA AÖF bütünleme sınavına girerken, üç oturumdan oluşacak ATA AÖF sınavı ilk oturumları sabah, ikinci oturumları ise öğleden sonra başlamış olacak. Ayrıca öğrencilere her ders için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak?
Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...Son anket sonuçları! AK Parti ile CHP arasındaki fark...
Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklamaErdoğan'dan Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
açıköğretim sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Aleyna Tilki iddiaları yalanlamak için öyle bir hikaye paylaştı ki... "Ben izlerken utandım"

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"

Gizemli kazıdan yeni detaylar! "Adam geberdi gitti zaten, boşver"

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Türkiye'de günlerce konuşulmuştu! Büyükşen çifti cinayetinde flaş gelişme

Yanmış valizin içinden çıkan cesedin kimliği belli oldu

Yanmış valizin içinden çıkan cesedin kimliği belli oldu

İlginizi Çekebilir

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Sadece 30 dolar verdi! Değeri 10 milyon dolarmış...

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Bakıcısından şoke eden ihmal iddiası! Miras kalan yeğeni...

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Torba koptu, olanlar oldu! Metal kanca cinsel organına saplandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.