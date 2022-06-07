ATA AÖF Bütünleme sınav merkezi tercihi son gün ne zaman? ATA AÖF Bütünleme sınav merkezi tercihi nasıl yapılır?

ATA AÖF Bütünleme sınavı için sınav merkezi tercihi yapacak öğrenciler internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrenciler için tarih verildi. Peki ATA AÖF Bütünleme sınav merkezi tercihi son gün ne zaman? ATA AÖF Bütünleme sınav merkezi tercih işlemi ile ilgili ayrıntılara haberimizde yer verdik...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON GÜN NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerin 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar işlem yapması gerektiği kaydedildi.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV MERKEZİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz."

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

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ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. Fakat ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklandı.

