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ATA AÖF ders kayıtları ne zaman yapılacak? İşte ATA AÖF ders kayıt sistemi

20.03.2021 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF (Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) bahar yılı ders kayıtları araştırılıyor. ATA AÖF ders kayıtları ne zaman yapılacak? sorusu öğrenciler tarafından araştırılıyor. ATA AÖF kayıt yenilemeleri için öncelikli olarak ders seçimi ve harç ücretlerinin yatırılmış olması gerekiyor. Peki, AÖF ders kayıtları ne zaman? İşte, yanıtı!

ATA AÖF ders kayıtları ne zaman yapılacak? İşte ATA AÖF ders kayıt sistemi

ATA AÖF üniversitesi kayıt tarihleri açık öğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. Güz dönemini tamamlayan açıköğretim öğrencileri, bahar yılının başlaması ile ATA AÖF akademik takvimi araştırıyor. Peki, ATA AÖF ders kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, ATA AÖF ders kayıt sistemi!

ATA AÖF DERS KAYIT NASIL YAPILIR?

Ata AÖF'ün kayıt yenilemelere ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf ) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır.

ATA AÖF DERS KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ATA AÖF DERS KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Ata AÖF Bahar yılı 2021 akademik takvimi şöyle:

  • Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) : 8 -15 Şubat 2021
  • Ders Kayıtları (Mazeretli) : 16 – 22 Şubat
  • Eğitim Öğretim (Dersler) : 15 Şubat – 21 Mayıs
  • Vize Sınavı : 3 – 4 Nisan
  • Final Sınavı: 22 – 23 Mayıs
  • Bütünleme Sınavı: 26 – 27 Haziran


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