ATA AÖF üniversitesi kayıt tarihleri açık öğretim öğrencileri tarafından araştırılıyor. Güz dönemini tamamlayan açıköğretim öğrencileri, bahar yılının başlaması ile ATA AÖF akademik takvimi araştırıyor. Peki, ATA AÖF ders kayıtları ne zaman yapılacak? İşte, ATA AÖF ders kayıt sistemi!

ATA AÖF DERS KAYIT NASIL YAPILIR?

Ata AÖF'ün kayıt yenilemelere ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.

Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf ) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır.

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ATA AÖF DERS KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Ata AÖF Bahar yılı 2021 akademik takvimi şöyle:

Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) : 8 -15 Şubat 2021

Ders Kayıtları (Mazeretli) : 16 – 22 Şubat

Eğitim Öğretim (Dersler) : 15 Şubat – 21 Mayıs

Vize Sınavı : 3 – 4 Nisan

Final Sınavı: 22 – 23 Mayıs

Bütünleme Sınavı: 26 – 27 Haziran



