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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte ATA AÖF sınav sonucu sorgulama sorgulama ekranı!

07.06.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF sınav sonuçları, 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günü yapılan sınavların ardından merak konusu oldu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencileri final sınavlarına ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte ATA AÖF sınav sonucu sorgulama sorgulama ekranı...

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte ATA AÖF sınav sonucu sorgulama sorgulama ekranı!

ATA AÖF sınav sonuçları final sınavları sonrası merak konusu oldu. ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları 9-10 Nisan'da yapılmıştı. Sonuçlar, 15 Nisan 2022 Cuma günü duyurulmuştu. Şimdi gözler 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günü yapılan sınavlar için yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? ATA AÖF sınav sonucu sorgulama sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman belli olacağına ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. Fakat ATA AÖF bahar yarıyılı vize sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 15 Nisan 2022 Cuma günü açıklandı.

ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi sınav sonucu sorgulama ekranı ve duyurular için aşağıdali linke tıklayın:

https://www.ataaof.edu.tr/

ATA AÖF'TEN 'BÜTÜNLEME SINAVI' AÇIKLAMASI

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli Öğrencilerimiz, 02-03 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan Bütünleme Sınavı için Sınav Merkezi Tercihleri sistemi açılmıştır. Mevcut sınav merkezini değiştirmek isteyen öğrencilerimiz, Sınav Merkezi tercihlerini 07 Haziran 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilirler. Aksi takdirde sistemdeki mevcut sınav merkezi tercihi geçerli olacaktır. Bütünleme sınavı ülkemizde 81 ilde ve Azerbaycan Bakü'de yapılacaktır. https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden sınav merkezi tercihi yapılmakta ve sınav destek talepleri oluşturulmaktadır. Aynı zamanda sınav merkezi tercihleri AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da yapılmaktadır. Sınava ilişkin destek talepleri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) "Öğrenim" menüsü altında yer alan "Sınav Destek Talep" başlığından yapılmaktadır. Not: Sınavda herhangi bir sorun yaşamamak için sınavla ilgili talep kısmını eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz."

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Anahtar Kelimeler:
açıköğretim sınav
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