ATA AÖF sınav tarihleri sınava girecek öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2021-2022 eğitim yılının bahar dönemi sınav tarihleri Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinde yayımlandı. Öğrenciler internette, ATA AÖF sınav tarihi ne zaman 2022? ATA AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Merak edilen detaylar haberimizde...

ATA AÖF SINAV TARİHİ NE ZAMAN 2022?

ATA AÖF Yarıyıl sonu sınavlarının birinci oturumu 28 Mayıs Cumartesi günü saat 09:30'da, ikinci oturumu ise aynı gün saat 14.00'de yapılacak.

ATA AÖF Yarıyıl sonu sınavlarının birinci oturumunun 29 Mayıs Pazar günü saat 15:00'da yapılacağı aktarıldı.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN 2022?

ATA AÖF bütünleme sınavlarının birinci oturumu 2 Temmuz'da saat 09:30'da, ikinci oturumu ise aynı gün saat 14.00'de yapılacak.

ATA AÖF bütünleme sınavlarının üçüncü oturumu ise 3 Temmuz'da saat 15:00'da yapılacak.

ATA AÖF 2021-2022 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI HANGİ TARİHTE?

ATA AÖF üç ders sınavı 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

