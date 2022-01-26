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ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

26.01.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA AÖF bütünleme sınavlarına sayılı günler kala öğrenciler sınav giriş belgesi görüntüleme ekranında yayınlanacak bilgileri dört gözle bekliyor. Şubat ayının ilk haftasında yapılacak sınava ilişkin detaylar merak konusu oldu. İşte ATA AÖF bütünleme sınavına ilişkin detaylar...

ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ATA AÖF bütünleme sınavı 5 Şubat Cumartesi günü ve 6 Şubat Pazar günü yapılacak. ATA AÖF öğrencileri sistem üzerinden alacakları alacakları Sınav Giriş Belgesinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Sınav tarihine kısa bir süre ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri ve sınav giriş belgeleri konusunda araştırılma yapılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

ATA AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgeleri üniversitenin web sitesinde yayınlanacak. ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgelerinin sınav tarihine kısa bir süre kala yayınlanması öngörülüyor.

ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

ATA AÖF sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu öğrenebilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

ATA AÖF sınav belgesi görüntüleme ekranına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://obs.atauni.edu.tr/

ATA AÖF SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girerken öğrencilerin yanlarında Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.) bulundurması gerekiyor.

Öte yandan;

Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,
Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler, Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,
Bazı yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,
T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” bulunan öğrenciler sınava girebilir.

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