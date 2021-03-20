ATA AÖF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021 ATA AÖF bahar dönemi sınav tarihleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, ders kayıt döneminin ardından bahar yılı vize ve sınav tarihlerini araştırıyor. Üniversite tarafından duyurulan bahar yılı 2021 akademik takvim ile sınav tarihlerine ulaşan öğrenciler, ATA AÖF sınavları nasıl yapılacak? sorusuna da yanıt arıyor. İşte, detaylar...

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN 2021?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bahar yılı akademik takvimi şöyle:

Ders Kayıtları (Materyal Ücreti Ödeme) : 8 -15 Şubat 2021

Ders Kayıtları (Mazeretli) : 16 – 22 Şubat

Eğitim Öğretim (Dersler) : 15 Şubat – 21 Mayıs

Vize Sınavı : 5 – 16 Nisan

Final Sınavı: 22 – 23 Mayıs

Bütünleme Sınavı: 26 – 27 Haziran

**ATA AÖF SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Ata AÖF tarafından yapılan duyuruya göre; Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı ara (vize) sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.

