24 Mayıs'ta başlayan finaller 4 Haziran'da bitti. Bunun ardından öğrenciler heyecanla ATA AÖF sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Öte yandan öğrencilerin gözleri yaz okuluna ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Beklenen açıklama Atatürk Üniversitesi tarafından yapıldı. Peki ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
ATA AÖF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve ne zaman açıklanacağı belli değil.
Geçtiğimiz dönemlerde açıklanan sonuçlar ve sınav tarihlerinden yola çıkıldığında, bu dönem ATA AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihinde açıklanacağı öngörülüyor.
Öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilir. Bunun için Öğrenci Bilgi Sistemi internet adresine gidilmesi, açılan sayfada T.C kimlik no ve şifrenin girilmesi gerekir. Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız:
ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavının 28 Haziran ile 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi.
Üniversite tarafından yapılan açıklamada Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okuluna ilişkin çalışmaların tamamlandığı ifade edildi. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesinin senatosu tarafından yaz okulunun açılmasının uygun görüldüğü duyuruldu.
Yaz okuluna ilişkin bilgileri içeren duyuruların www.ataaof.edu.tr internet sitesi ve sosyal medya aracılığıyla ilgililere duyurulacağı belirtildi.
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