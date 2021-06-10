24 Mayıs'ta başlayan finaller 4 Haziran'da bitti. Bunun ardından öğrenciler heyecanla ATA AÖF sınav sonuçlarını beklemeye koyuldu. Öte yandan öğrencilerin gözleri yaz okuluna ilişkin yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Beklenen açıklama Atatürk Üniversitesi tarafından yapıldı. Peki ATA AÖF sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2021 ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve ne zaman açıklanacağı belli değil.

Geçtiğimiz dönemlerde açıklanan sonuçlar ve sınav tarihlerinden yola çıkıldığında, bu dönem ATA AÖF sınav sonuçlarının 14-15 Haziran tarihinde açıklanacağı öngörülüyor.

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME

Öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilir. Bunun için Öğrenci Bilgi Sistemi internet adresine gidilmesi, açılan sayfada T.C kimlik no ve şifrenin girilmesi gerekir. Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız: