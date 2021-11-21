ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF vize sınav soruları ne zaman yayınlanır?

Atatürk Üniversitesi (ATA) AÖF vize sınavları bu sene 20 Kasım tarihinde başlamıştı. Söz konusu sınavlar bugün itibariyle sona erdi. Öğrenciler sınav sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Peki ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi AÖF vize oturumları 20 Kasım itibariyle başlamıştı. Üç oturumda tamamlanacak olan ATA AÖF sınavına katılım sağlayan öğrenciler, bir yandan da sonuç araştırması yapmaya koyuldu. Atatürk Üniversitesi'nin resmi adresinden yayınlanan "sıkça sorulanlar" sayfasında sonuç ve sorular hakkında detaylar yer alıyor.

Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasından sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde ilan edilecek. Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenebilecek.

ATA AÖF SINAV SORULARINA NASIL ULAŞILIR?

2021 ATA AÖF sınav oturumlarının tamamlanmasından kısa bir süre sonra yayınlanması beklenmekte. Bütün sınavların soru ve cevap anahtarları Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ilan edilip web sayfası üzerinden öğrencilere duyurulmakta. Yayın sonrası daha sonra ise sistemden kaldırılmakta.



