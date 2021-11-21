HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF vize sınav soruları ne zaman yayınlanır?

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF vize sınav soruları ne zaman yayınlanır?

21.11.2021 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 AÖF sonuçları ve soruları sınav sonrası araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi (ATA) AÖF vize sınavları 20 Kasım tarihinde başlamıştı. Güz dönemi ara sınavları 21 Kasım Pazar tarihinde sona erdi. Peki bugün sonlanan ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Vize sınav soruları ne zaman yayınlanır? İşte ayrıntılar...

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF vize sınav soruları ne zaman yayınlanır?

Atatürk Üniversitesi (ATA) AÖF vize sınavları bu sene 20 Kasım tarihinde başlamıştı. Söz konusu sınavlar bugün itibariyle sona erdi. Öğrenciler sınav sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Peki ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atatürk Üniversitesi AÖF vize oturumları 20 Kasım itibariyle başlamıştı. Üç oturumda tamamlanacak olan ATA AÖF sınavına katılım sağlayan öğrenciler, bir yandan da sonuç araştırması yapmaya koyuldu. Atatürk Üniversitesi'nin resmi adresinden yayınlanan "sıkça sorulanlar" sayfasında sonuç ve sorular hakkında detaylar yer alıyor.

Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasından sonra yaklaşık 1 hafta içerisinde ilan edilecek. Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenebilecek.

ATA AÖF SINAV SORULARINA NASIL ULAŞILIR?

2021 ATA AÖF sınav oturumlarının tamamlanmasından kısa bir süre sonra yayınlanması beklenmekte. Bütün sınavların soru ve cevap anahtarları Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerinden ilan edilip web sayfası üzerinden öğrencilere duyurulmakta. Yayın sonrası daha sonra ise sistemden kaldırılmakta.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdularSokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdular
PARTNER"İnşallah sektörden silinirler!""İnşallah sektörden silinirler!"
ALES zor muydu kolay mıydı? ALES zor muydu kolay mıydı?
Anahtar Kelimeler:
sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

Yer: İstanbul! Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti

İnce'den dolar tahmini: Tam tutturamamışım, 20 lira olur

İnce'den dolar tahmini: Tam tutturamamışım, 20 lira olur

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

Kan donduran kayıt! Kızlarını kendine kuma yapıp aynı anda...

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Prof. Dr. Özkaya: Maalesef virüs artık hasta seçmeye başladı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyor: Ürün yetişmiyor

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Çok sayıda il için sağanak ve kar uyarısı

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Sosyal medyada gündem oldu! Resmî Gazete'ye erişim sorunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.