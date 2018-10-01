ATA AÖF’Te OBS üzerinden ders kayıt dönemi başladı: YKS ek yerleştirme kayıtları okuldan yapılıyor!

Ek yerleştirme neticesinde Üniversitemiz bünyesinde yer alan herhangi bir önlisans veya lisans programına yerleşen adayların kayıtları e-Devlet üzerinden yapılamayacak olup, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 01 Ekim 2018– 05 Ekim 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binasında kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. (2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu_Sayfa 7 / Madde 4)