ATA AÖF’Te OBS üzerinden ders kayıt dönemi başladı: YKS ek yerleştirme kayıtları okuldan yapılıyor!

Her yıl pek çok öğrencinin giriş yaptığı Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde kayıt dönemi başladı. 1-5 Ekim tarihleri arasında öğrenciler OBS üzerinden ders seçip kayıt yenileyecekler. Ayrıca YKS ek yerleştirme ile fakültede okuma hakkı kazananlar da E-devlet üzerinden değil direkt olarak Üniversite’den kayıt yaptıracaklar. İşte okulun YKS ek yerleştirme kayıtları ile ilgili yaptığı açıklama...
Ek yerleştirme neticesinde Üniversitemiz bünyesinde yer alan herhangi bir önlisans veya lisans programına yerleşen adayların kayıtları e-Devlet üzerinden yapılamayacak olup, kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 01 Ekim 2018– 05 Ekim 2018 tarihleri arasında Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binasında kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
Posta yolu ile kayıt yapılmayacaktır. Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan öğrenci adayları herhangi bir hak iddia edemezler.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. (2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Klavuzu_Sayfa 7 / Madde 4)
Kayıt için mezuniyet belgesinin (Diploma veya yeni tarihli Geçici Mezuniyet belgesi) aslını ibraz etmeleri istenecektir. Bu belgenin onaylı bir sureti görevlilerce alınacak, belgenin aslı ilgiliye teslim edilecektir. Kayıt yaptıracağı program için sağlık raporu istenilen öğrenciler raporlarını kayıt esnasında teslim edeceklerdir.
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