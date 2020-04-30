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Ata çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 07:06 | Son Güncelleme

Konya'nın Kulu ilçesinde, yola aniden fırlayan ata çarpan TIR'ın devrilmesiyle sürücü Veysal Berk (64) hayatını kaybetti. TIR'ın çarptığı at da öldü.

Kaza, gece saatlerinde Konya- Ankara karayolunun 135'inci kilometresinde meydana geldi. Veysal Berk yönetimindeki tarım aletleri yüklü TIR, yola aniden fırlayan ata çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği TIR, devrildi.

TIR'ın devrilmesi sonucu araçta sıkışan sürücü Berk, olay yerinde hayatını kaybetti. TIR'ın çarptığı at da öldü.

Berk'in cansız bedeni ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(DHA)

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