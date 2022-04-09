Ata cinsel taciz iddiasına gözaltı! Kendini bakın nasıl savundu

Olay, Çeltikler Mahallesi’nde eski stat arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atın arkasına geçerek tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Durumun haber verilmesi üzerine ata tecavüz ettiği iddia edilen E.D. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Suçlamaları kabul etmeyen E.D., emniyetteki ifadesinde, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

