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  4. Ata cinsel taciz iddiasına gözaltı! Kendini bakın nasıl savundu

Ata cinsel taciz iddiasına gözaltı! Kendini bakın nasıl savundu

09.04.2022 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir şahsın ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Şahıs, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine şahıs gözaltına alınırken “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu.

Olay, Çeltikler Mahallesi’nde eski stat arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atın arkasına geçerek tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Durumun haber verilmesi üzerine ata tecavüz ettiği iddia edilen E.D. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Suçlamaları kabul etmeyen E.D., emniyetteki ifadesinde, “Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok” diyerek kendini savundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya taciz
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