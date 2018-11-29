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Ata Demirer: 01 plaka filmimize uğurlu gelecek

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 20:56 | Son Güncelleme

ATA Demirer'in yazıp, başrolde oynadığı, Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Hedefim Sensin filminin ilk gösterimi Adana'da yapıldı.

Ata Demirer: 01 plaka filmimize uğurlu gelecek

Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ATA Demirer'in yazıp, başrolde oynadığı, Kıvanç Baruönü'nün yönettiği Hedefim Sensin filminin ilk gösterimi Adana'da yapıldı. Gösterime filmde başrolleri paylaşan, Ata Demirer, Demet Akbağ, Erkan Can ve yönetmen Kıvanç Baruönü katıldı. Demirer, 01 plakanın filmlerine uğurlu geleceğini söyledi.
GÜNEY’DEKİ ŞEHRİMİZDEN BAŞLAMAK İSTEDİK
Merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir AVM'deki sinemada gerçekleşen gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ata Demirer, ilk gösterimi Adana’ya sakladıklarını ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Filmin baş karakterlerinden Zekeriya Taştan'ın, Güneydoğu mutfağı üzerine meraklı ve kendince uzman biri olduğunu anlatan Demirer, "Doğal olarak biz de gösterime güneyden başlamak istedik. Ayrıca ben Adana’ya gelmeyeli yaklaşık 12 yıl oldu ve daha önceki filmlerin hiçbirinin galasında Adana’ya gelmek kısmet olmadı. Gönül borcumuzu ödeyelim dedik ve geldik. 01 plaka uğurlu gelecek diye düşünüyorum” diye konuştu. Tecrübeli oyuncu Demet Akbağ ise tüm oyuncu kadrosuyla ilk gösterimi Adana’da yapmaya karar verdiklerini ve kendilerinin de filmi ilk kez Adanalı seyirciyle birlikte izleyeceklerini söyledi.Film gösterimi başlamadan önce sinema salonunda bulunan seyircilerle kısa bir sohbet eden ekip, daha sonra izleyicilerle birlikte filmi izledi. Film sonrası izleyiciler uzun süre film ekibini ayakta alkışladı.

FOTOĞRAFLI

Ata Demirer: 01 plaka filmimize uğurlu gelecekAta Demirer: 01 plaka filmimize uğurlu gelecekAta Demirer: 01 plaka filmimize uğurlu gelecekAta Demirer: 01 plaka filmimize uğurlu gelecek

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