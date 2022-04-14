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Ata Demirer'den Acun Ilıcalı şakası! "İlk O Ses Türkiye denememdi"

14.04.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeki Müren’de Bizi Görecek” sloganıyla önceki akşam Cahide Palazzo’da düzenlenen partide Ata Demirer de sahne aldı. Pek çok ünlü isimle sahne alan Ata Demirer sahnede "Böylesine büyük rakipler karşısında umarım Acun (Ilıcalı) beyin dikkatini çekmişimdir” şakasıyla güldürdü.

Ata Demirer'den Acun Ilıcalı şakası! "İlk O Ses Türkiye denememdi"

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşen 41. İstanbul Film Festivali’nin “Zeki Müren’de Bizi Görecek” sloganıyla önceki akşam düzenlenen partide Ata Demirer, Nükhet Duru, Gonca Vuslateri, Fatih Ürek, Umut Kurt, Serkan Keskin, Demek Evgar, Aslı İnandık, Selen Uçer, Nuri Harun Ateş gibi isimler sahneye çıktı.

Ata Demirer gecede ‘Beklenen Şarkı’ ve ‘Hayriye’ şarkılarını seslendirdi. Başarılı performansıyla beğnei toplayan komedyen Acun Ilıcalı şakasıyla güldürdü.

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Demirer, “Böyle bir gecede olmaktan çok heyecanlıyım. Çünkü ilk ‘O Ses Türkiye’ denememdi. Böylesine büyük rakipler karşısında umarım Acun (Ilıcalı) beyin dikkatini çekmişimdir” sözleriyle kahkahalar estirdi.

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Ata Demirer
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