Ata Demirer'den esprili kilo paylaşımı: Kork benden Ozan Tufan

Yıllardır başı fazla kilolarıyla dertte olan ünlü komedyen Ata Demirer'in 50 kilo verdiği iddia edildi. Ata Demirer de kendisiyle ilgili çıkan zayıflama haberlerine cevap verdi.

50 kilo verdi haberlerini Twitter hesabından paylaşan Demirer, "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım" dedi. Ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcıları, komedyenin bu tweetine "Yarın gel orta sahada başla", "bizim takımda forma giyersin", "Galatasaray'ın orta sahasında her halinle oynarsın" gibi yorumlar geldi.

"DEVRİN SONU"

Öte yandan Ata Demirer, Ozan Tufan ile ilgili gönderme yaptığı tweetin altına yorum yapan bir kullanıcıya cevap verdi.

"Abi kaç kilo verdin Ben sabah haberi okuyunca senin adına sevindim ve kendi kendime bu bir devrin sonu dedim. Dile kolay yıllardır senin ve Sibel Can'ın kilolarını konuşuyoruz. Seni seviyorum abi" yazan kullanıcıya "Devrin sonu" yanıtını verdi.





