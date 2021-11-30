Ata Demirer son haliyle dikkat çekti! "Çok yakışmış"

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Ata Demirer, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

Ata Demirer, 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından zaman zaman doğayı zaman zaman da kendini paylaşıyor. Son olarak deniz kenarında yürüyüş yaparken bir fotoğrafını paylaşan Ata Demirer son haliyle dikkat çekti.

Kilo veren ünlü komedyene takipçileri "Erimişsin kaptan" yorumunda bulundu. Ata Demirer'in son haline hayranları "Çok yakışmış" demeyi de ihmal etmedi.

Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, Bursa Bülbülü adlı yeni filmiyle merak konusu olmuştu. Demirer, pandemi döneminde Bursa Bülbülü adında film yazdığını söyleyerek, “Bir Bursa hikayesi. 1980’li yıllarda geçen müzikal” demişti.



