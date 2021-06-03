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Ata Demirer yeni filmini paylaştı: Bursa Bülbülü geliyor

03.06.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ata Demirer, yeni filmi Bursa Bülbülü ile ilgili hayranlarını heyecanlandıran bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Demirer senaryosunu tamamladığı Bursa Bülbülü filminin çekimlerinin başlayacağını duyurdu.

Ata Demirer yeni filmini paylaştı: Bursa Bülbülü geliyor

Komedyen ve oyuncu Ata Demirer, 'Bursa Bülbülü' adlı yeni filmi ile ilgili Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

Son olarak Hedefim Sensin filmiyle beyaz perdede boy gösteren başarılı senarist ve oyuncunun yeni filmi Bursa Bülbülü olacak. Ata Demirer Instagram'dan yaptığı paylaşımda filmin senaryosunu tamamladığını ifade etti. Demirer paylaşımına "Ve senaryo bitti. Bursa Bülbülü geliyor ve tabi Hakan Algül çekiyor. Kavuşmak üzere" notunu düştü.

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Geçen ay Hülya Koçyiğit’in ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk olan Demirer, pandemi döneminde Bursa Bülbülü adında film yazdığını söyleyerek, “Herhalde yaz başında bitirmiş olacağım. Bir Bursa hikayesi. 1980’li yıllarda geçen müzikal” demişti.

ÜÇ YIL ARADAN SONRA YENİ FİLM

Bursa doğumlu olan 48 yaşındaki sanatçının sinema serüveni Neredesin Firuze, Vizontele Tuuba, Kısık Ateşte 15 Dakika gibi filmlerde oyuncu olarak görünmesiyle başladı. Aynı dönem televizyonda en popüler işlerden biri olan Avrupa Yakası'nda başkarakterlerden Volkan Sütçüoğlu karakterine hayat verdi. Gani Müjde'nin yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti senenin en çok izlenen yapıtlarından biri olurken filmde hayali Osmanlı padişahı 7. Osman olarak izleyici karşısına çıktı.

2010 yılında ise üç filmlik bir seriye dönüşecek olan Hakan Algül imzalı Eyyvah Eyvah filmiyle beyazperde yolculuğuna devam eden Demirer, bir diğer Hakan Algül filmi olan 2012 yapımı Berlin Kaplanı'nda da rol aldı. Ünlü oyuncu son olarak, 2015'te bir kez daha Demet Akbağ ile başrolleri paylaştığı Hakan Algül imzalı Niyazi Gül Dört Nala filminin kadrosunda yer aldı. 2018 yılında da çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan'ın hikayesini konu edinen, kendi yazdığı Hedefim Sensin'de başrolü üstlendi.

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Ata Demirer
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