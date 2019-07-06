HABER

Ata Demirer yeni yaşını adada kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Ata Demirer 47’nci yaş gününü Bozcaada’da kutladı.‘Eyvah Eyvah’ film serileriyle hem Bozcaada hem de Geyikli halkının sevgilisi haline gelen Ata Demirer, 47’nci yaş gününü Bozcaada’da kutladı.

Ata Demirer yeni yaşını adada kutladı

Ünlü komedyen Ata Demirer 47’nci yaş gününü Bozcaada’da kutladı.
‘Eyvah Eyvah’ film serileriyle hem Bozcaada hem de Geyikli halkının sevgilisi haline gelen Ata Demirer, 47’nci yaş gününü Bozcaada’da kutladı. Kendisine ait teknesiyle denize açılan ünlü komedyen, çektiği eğlenceli mini klibini sosyal medya hesabından paylaştı. Demirer’in paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı. Kullanıcılar, Ata Demirer’in paylaşımının altına yorum yaparak, ünlü komedyenin yeni yaşını kutladı.

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Tuz mağarasında nikah töreniTuz mağarasında nikah töreni
İstanbul’un en büyük su parkı Tuzla’da açıldıİstanbul’un en büyük su parkı Tuzla’da açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Görüntülerdeki kişi ben değilim'

Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Kendisini böyle savundu

Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması

MSB'den Pençe Harekatı açıklaması

İstanbul’da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu

İstanbul'da bugün! Plajlar doldu taştı

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.