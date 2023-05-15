ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı: Ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Sevda Özbek'ten CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken bir çağrı geldi. İşte haberin detayları...

"ÜLKEMİZ ADINA EN HAYIRLI OLANI OLACAKTIR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özbek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bulunduğu konum itibarıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ancak milletin iradesi daha güçlü bir aday istiyor." diyerek şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sayın Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır."

Sn. Kemal Kılıçdaroğlu,bulunduğu konum itibari ile elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ancak milletin iradesi daha güçlü bir aday istiyor.



Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sn. Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır.#SevdaÖzbek — Sevda Özbek (@SevdaOzbk) May 15, 2023

"ORTAK BİR İSTİŞARE TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

Öte yandan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, gün içinde gazetecilerin 'ikinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstişare yapacağız. Ben bugün hem ATA İttifakı’nın bileşenlerini toplantıya davet ettim, hem de beraber yürüdüğüm kendi yol arkadaşlarımı davet ettim. Ortak bir istişare toplantısı yapacağız. En kısa sürede bir neticeye varacağız. Bu netice Sinan Oğan’ın kararı olmayacak, ortak aklın kararı olacak."