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ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı: Ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır

15.05.2023 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. tura kalması sonrası ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Sevda Özbek'ten dikkat çeken çıkış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özbek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sayın Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır." ifadelerini kullandı.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı: Ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Sevda Özbek'ten CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken bir çağrı geldi. İşte haberin detayları...

"ÜLKEMİZ ADINA EN HAYIRLI OLANI OLACAKTIR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özbek, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bulunduğu konum itibarıyla elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ancak milletin iradesi daha güçlü bir aday istiyor." diyerek şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2. turdaki sorumluluğu Sayın Sinan Oğan'a devretmesi ülkemiz adına en hayırlı olanı olacaktır."

"ORTAK BİR İSTİŞARE TOPLANTISI YAPACAĞIZ"

Öte yandan ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, gün içinde gazetecilerin 'ikinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna cevap vererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstişare yapacağız. Ben bugün hem ATA İttifakı’nın bileşenlerini toplantıya davet ettim, hem de beraber yürüdüğüm kendi yol arkadaşlarımı davet ettim. Ortak bir istişare toplantısı yapacağız. En kısa sürede bir neticeye varacağız. Bu netice Sinan Oğan’ın kararı olmayacak, ortak aklın kararı olacak."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Sinan Oğan

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