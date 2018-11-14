HABER

Ata mesleği el dokumacılığını yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 09:31 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'nde ahşap tezgahında keçi kılından kilim, halı dokuyan Bayram Senver (53), ata mesleğini sürdürmek için büyük çaba sarf ediyor.

Ata mesleği el dokumacılığını yaşatıyor

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi'nde ahşap tezgahında keçi kılından kilim, halı dokuyan Bayram Senver (53), ata mesleğini sürdürmek için büyük çaba sarf ediyor.
Ödemiş'in tarihi mahallesi Birgi'de unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan el dokumacılığı yaşatılmaya çalışılıyor. Bu mesleğin son temsilcilerinden biri olan 2 çocuk babası Bayram Sencer, çeşitli ebatlarda çul, kilim dokuyup, satarak evinin geçimini sağlıyor. Kendisi ile aynı adı taşıyan dedesi Bayram ve babası Mehmet Senver'den kalan 153 yıllık ahşap tezgahla 40 yıldır dokumacılık yaptığını belirten Bayram Senver, "Babam çocukluğumdan itibaren dokumacılık işini bana öğretti. 40 yıldır da bu mesleği yapıyorum. Önceleri ipek mendil, havlu ve çarşaf dokuyordum. Artık geri dönüşüm ipliklerden çul ve kilim dokumaya başladım. Babam yaşlandıktan sonra tezgah tamamen bana kaldı. Tezgahı babamın ölümünden sonra kendi evime taşıdım. Hem ata yadigarı olması, hem de o dönemlerde el dokumasına ilginin fazla olması nedeniyle gürgen dokuma tezgahını gözüm gibi korudum. Orijinalliğini bozmadım" dedi.
Dokuduğu kilimlerini metrekaresini 15 liradan satan, çırak bulmakta zorlandığını belirten Senver, "Kendi çocuklarım bile bu işi yapmak istemiyor. Bir de Çin'den gelen hazır kilimler var. Vatandaşlar ucuz olduğu için el dokuması yerine bu kilimleri tercih ediyor. Bu nedenle son 5 yıldır işlerimiz daha da zorlaştı. Eskiden üniversiteden bu işi öğrenmek için öğrenciler gelip, yanımızda stajlarını yapardı. Ancak o da kalmadı. Ben ölene kadar ata mesleğini devam ettireceğim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan el dokumacılığının yaşatılması için destek bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Ata mesleği el dokumacılığını yaşatıyorAta mesleği el dokumacılığını yaşatıyorAta mesleği el dokumacılığını yaşatıyorAta mesleği el dokumacılığını yaşatıyor

PARTNERMotorola'dan Türk Bayrağı hatası!Motorola'dan Türk Bayrağı hatası!
'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira
Mektebim Okulları'nda yönetim değişikliğiMektebim Okulları'nda yönetim değişikliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

MasterChef Türkiye'de Murat Öztürk diskalifiye mi oldu? MasterChef Murat neden kovuldu? İşte o anlar

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kara kaplı defteri açtı!

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün lideri ilk kez hakim karşısında

İlginizi Çekebilir

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Muharrem Sarıkaya 'AK Parti'nin Ankara adayı kesinleşti' dedi ve o ismi canlı yayında açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peş peşe gelen tepkilerin ardından gündemdeki isimden açıklama!

Peş peşe gelen tepkilerin ardından gündemdeki isimden açıklama!

Son dakika: İDO tarih verdi! İç hatlar seferleri durduruluyor

Son dakika: İDO tarih verdi! İç hatlar seferleri durduruluyor

Heyecanlandıran keşif! Onlarcası bulundu

Heyecanlandıran keşif! Onlarcası bulundu

Taksici, 'taksimetre hilelerini' anlattı

Taksici, 'taksimetre hilelerini' anlattı

Melih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğiz

Melih Gökçek'ten Atatürk heykellerine yapılan saldırılara sert tepki: Tezgaha gelmeyeceğiz

'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira

'Drift' yapan sürücülere büyük ceza: 115 bin lira

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.