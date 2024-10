Ata'nın hayatı Avrupa'da hazımsızlık yarattı: 'Mustafa'yı vizyona girmesine saatler kala engellediler! "Tehdide göğüs geremediler"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğuna odaklanan "Mustafa" filmi 25 Ekim Cuma günü vizyona girdi. Film, Atatürk'ün yaşamını animasyon olarak anlatan ilk sinema filmi olma özelliğini taşıyor. Dünya çapında Türkler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan "Mustafa", Avrupa'da ise engellenmeye çalışılıyor.

"VİZYONA GİRMESİNE SAATLER KALA ENGELLEDİLER"

Filmin yapımcılarından Kamuran Ayna, engellemelerin ayrıntılarıyla ilgili Cumhuriyet'e konuştu. Avrupa’da engellendiklerini, vizyona alınmadıklarını belirten Kamuran Ayna, film tanıtımına başlamalarından hemen sonra Avrupa’da Ermeni lobisi tarafından engellenmeye çalışıldıklarını aktardı ve filmin vizyona girmesine saatler kala da bu engellemenin başarıya ulaştığını açıkladı.

"VİZYON TARİHİ YAKLAŞIRKEN ADETA TERSİNE DÖNDÜ"

Kamuran Ayna “Avrupa’da milyonlarca yurttaşımız yaşıyor. Oradaki evlatlarımızın da ülkelerinin kurucu önderi olan Atatürk’ü tanımaya hakları olduğu gerçeğinden yola çıkarak Avrupa gösterimlerine dair girişimlerde bulunduk. İlk başta aldığımız çok olumlu tepkiler ve destekler, vizyon tarihi yaklaşırken adeta tersine döndü” derken, Avrupa’da güçlü konumda olan Ermeni lobisine işaret etti.

"BİR ANDA RAHATSIZLIKLARI DİLE GETİRMEYE BAŞLADILAR"

Avrupa’da ilk olumlu vizyon girişiminin ardından her gün Avrupa’daki dağıtımcılardan yeni bir olumsuz haber aldıklarını aktaran Kamuran Ayna, “Dağıtımcılarla ön anlaşmalar yaptıktan sonra her gün başka bir ülkeden telefon aldık. Tüm dağıtımcılar sinema salonları tarafından kendilerine ulaştırılan rahatsızlıkları dile getirmeye başladılar bir anda. Sonuç olarak şu an Avrupa’da filmimizi gösteremiyoruz” diye konuştu.

"SALONLAR BÖYLE BİR TEHDİDE GÖĞÜS GEREMEDİ"

Sinema salonlarının kapıyı kapatmak zorunda kalmasıyla dağıtımcıların da elinin kolunun bağlandığını belirten Kamuran Ayna, “Önce Almanya’dan, ardından Avusturya’dan ret geldi. Ki biz dağıtımcılarla salon salon planlama bile yapmıştık. Filmin Avrupa’da hangi lokasyonlarda vizyona gireceği bile belliydi. Ancak salonlar böyle bir tehdide göğüs geremedi ne yazık ki. Olan Avrupa’da yaşayan yüz binlerce Türk evladına oldu. Çünkü biz bu filmi, özellikle Ata’yı anlaması gereken çocuklara ve onlara Ata’yı daha rahat anlatabilsinler diye anne-babalara yapmıştık. Avrupa’daki çocuklarımız da bu noktada çok önemliydi. Onların ülkeleriyle ve tarihleriyle bağlarını güçlendirmek gibi bir amaç edinmiştik ama Ermeni lobisinin saldırısına uğradık. Çocuklarımıza ulaştıramadığımız için ‘Mustafa’yı, çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

"BUNDA BİLE KUTUPLAŞTIRICI, KIŞKIRTICI DİL KULLANILIYOR, İNSANLAR MANİPÜLE EDİLİYOR"

Yapımcı Ayna ‘Mustafa’ filmi için girişimlere devam edeceklerini belirtirken şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz bu filmi, Ata’mızı çocuklara insan yönüyle anlatalım diye yaptık. Her ne zorlukla karşılaşılırsa karşılaşılsın ayağa kalkabilme gücünü kendi iradelerinde bulabilsinler diye yaptık. Bir asırlık bir çınarın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu önderinden bahsediyoruz. Hele de Mustafa filmi, Atatürk’ün çocukluğuna odaklanıyor. Bunda bile kutuplaştırıcı, kışkırtıcı bir dil kullanıldığını ve insanların manipüle edildiğini görüyoruz.

"‘MUSTAFA’YI TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN GELECEĞİ OLAN HER ÇOCUĞA İZLETMEYE KARARLIYIZ"

Bu bir yandan üzücü, diğer yandan da bu filme ne kadar ihtiyacımız olduğunun göstergesi. İsteyen dış düşman engellemeye çalışsın, isteyen iç düşman provoke etsin; biz ‘Mustafa’yı Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği olan her çocuğa izletmeye kararlıyız. Geçmişimizle, kurucu irademizle, 100 yıllık hürriyetimizin sembolüyle, hatta onun çocukluğuyla uğraşanlar elbette kaybedecek, Mustafa Kemal Atatürk’ü öğrenen ve de iyi anlayan çocuklarımız kazanacak. Bunu biliyoruz.”

"SOSYAL MEDYA TROLLERİNİN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI"

Ayna bu durumun Atatürk düşmanlarının ilk icraatı olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Aslında bu, ‘Mustafa’ filminin yaşadığı ilk saldırı değil. Henüz iki gündür vizyonda olan film, biletleri Türkiye’de ön satışa çıktığı 18 Ekim’de de Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı sosyal medya trollerinin saldırısına uğramıştı. Filme destek olanlar ise “#furkanbölükbaşıtutuklansın” etiketi altında gericilere tepki göstermişlerdi."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır