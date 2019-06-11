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Ata sopalı işkenceye 773 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 12:35 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, kamyonete bindirmek istediği ata defalarca sopayla vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilen İsmet A.'ya, Doğa Koruma ve Milli Parkla Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, 773 TL idari para cezası kesti.

Ata sopalı işkenceye 773 lira ceza

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde, kamyonete bindirmek istediği ata defalarca sopayla vurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilen İsmet A.'ya, Doğa Koruma ve Milli Parkla Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü, 773 TL idari para cezası kesti.
Türkoğlu'nun Beyoğlu Mahallesi'nde 2 ay önce İsmet A., kamyonete bindirmeye çalıştığı sırada huysuzlanan ata elindeki sopayla vurmaya başladı. İsmet A.'nın ata sopayla defalarca vurarak uyguladığı işkence, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntüleri fark eden Martı Tabii Hayata ve Hayvanlara Işık Derneği Başkanı Çiğdem Şeker, durumu Doğa Koruma ve Milli Parkla Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Görüntüler inceleyen ekipler, görüntülerdeki kişinin İsmet A. olduğunu belirledi. İsmet A.'ya 773 TL idari para cezası kesildi.
Çiğdem Şeker, olayın ardından işkenceye maruz kalan atın sağlık durumunun veteriner hekimlerce kontrol edildiğini anlatarak, "Yük hayvanlarına bu şekilde muamele kesinlikle kabul edilemez. Görüntüler bize ulaşır ulaşmaz gerekenin yapılması için ilgili yerlere başvurduk. Başvurumuz sonucunda da ata sopayla defalarca vurarak, işkence eden kişiye 773 lira para cezası kesildi" dedi.
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Ata sopalı işkenceye 773 lira ceza

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