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  4. Ata sporu cirit Bayburt'ta yaşatılıyor

Ata sporu cirit Bayburt'ta yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 08:15 | Son Güncelleme

BAYBURT'ta düzenlenen etkinliklerle, ata sporu atlı cirit, tanıtılıp, genç nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, (DHA)- BAYBURT'ta düzenlenen etkinliklerle, ata sporu atlı cirit, tanıtılıp, genç nesillere aktarılmaya çalışılıyor. Kentte eksi 15 derecede, karla kaplı zeminde cirit gösterisi yapan sporcuların yarışları nefes keserken, cirite, yöre halkının yanı sıra kent ziyaretçileri de yoğun ilgi gösteriyor.
Bayburt’ta, atın ve insanın mücadelesine dayanan, erliğin göstergesi olarak yüzyıllar öncesinden günümüze gelen Ata sporu cirit geleneğinin unutulmaması için mücadele veriliyor. Türklerin yüzyıllardır Orta Asya bozkırlarında savaşa hazırlık için oynadığı cirit geleneği bölgede yaşatılmaya çalışılıyor. Kentteki tüm köylerde oynanan ve rakibin affedildiği tek spor olma özelliği bulunan cirit, vatandaşlar ve kenti ziyarete gelenlerin de büyük ilgisini görüyor. Cirit sporu için hazırlanan atlar da sahipleri tarafından maç öncesi sıkı bir antrenman programına tabii tutup, müsabakaya hazır hale getiriliyor. Kış aylarında kar üzerinde cirit oynayan sporcular, hem kıyasıya mücadele ediyor, hem de atalarından gelen bu sporu, zorlu koşullara rağmen gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.
KAR ALTINA CİRİTE İLGİ
Kentte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020 yılının ilk cirit müsabakası da, izleyenlerin ilgi odağı oldu. Bayburtspor’un başkanı merhum Kurban Yazoğlu anısına Belediye Cirit Sahası’nda düzenlenen organizasyonda; cirit gösterileri nefes kesiyor. Hava sıcaklığının eksi 15 olmasına aldırış etmeyen Bayburtlular, kar yağışı ve soğuk havaya rağmen, yarışları, büyük bir heyecanla izliyor.
‘CİRİT BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ’
Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, bu sene 6 takımın katılımıyla ilk kez cirit ligi düzenlediklerini belirterek, “Çok güzel etkinliklere imza attık. Bayburt Atlı Spor Kulübü sporcularını tebrik ediyorum. Bayburt’ta, kışlar çok sert geçiyor ama buna rağmen cirit bizim için vazgeçilmez. Özellikle kış aylarının vazgeçilmez sporu ve bu spor kışın çok daha farklı oluyor. Elimizden geldiği kadarıyla bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.
KARLI ZEMİNDE ATLAR ISINDIRILIYOR
Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan ve müsabakalarda cirit oynayan Emirhan Görücü (14) de her hafta sonu cirit oynamaya geldiğini belirtti. Sporcu Kadir Köprücü ise her mevsim cirit oynadığını ifade ederek, “İlk olarak ciridin oynanacağı karlı zeminde atlar ısındırılıyor ve zemindeki karlar çiğnenerek eziliyor. Daha sonra ise müsabaka başlıyor. Cirit meraklıları da alkış ve sloganlarla takımlarını destekliyor. Bu bizim vazgeçilmez geleneğimiz” diye konuştu.

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