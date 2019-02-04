Ata sporu cirit Kars'ta yaşatılıyor

Kars'ın Selim İlçesinde düzenlenen müsabakalarda ata sporu atlı cirit, tanıtılmaya ve genç nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

Orta Asya ve Anadolu'da yüzyıllardır oynanan atlı cirit, Selim ilçesinin Akçakale, Başköy, Kekeç, Laloğlu ve Sarıgün köylerindeki çeşitli etkinliklerde yaşatılıyor.

Kış aylarında kar üzerinde cirit oynayan sporcular hem kıyasıya mücadele ediyor hem de atalarından gelen bu sporu zorlu koşullara rağmen gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

Kekeç köyünde bir araya gelen ciritçiler, sıfırın altında 15 derecede gösteri maçı yaptı.

Kars Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftada iki kez kar üzerinde cirit oynadıklarını söyledi.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere gösteri maçı da yaptıklarını anlatan Başkaya, "Sabah 05.00'te kalkıp atların otunu, yemini veriyoruz. Saat 09.00'a kadar kuyruklarını bağlayıp eğeliyoruz. Ondan sonra cirite çıkarıyoruz." dedi.

Her geçen gün atlı cirite talebin ve ilginin arttığını ifade eden Başkaya, Doğu Ekspres'i seferleriyle bölgeye gelen turistlerin bu artışta payı olduğunu belirtti.