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Ata sporu okçuluğa ilgi arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 10:08 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’te kurulan okçuluk kulübü, 4 bin yıllık geçmişe sahip olan ata sporuna ilgiyi artırdı. Her yaştan 150 sporcu, televizyonlardaki dizilerden ve filmlerden gördükleri okçuluğu öğrenmek için başvurduğu kulüpte eğitim alıyor.

Ata sporu okçuluğa ilgi arttı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te kurulan okçuluk kulübü, 4 bin yıllık geçmişe sahip olan ata sporuna ilgiyi artırdı. Her yaştan 150 sporcu, televizyonlardaki dizilerden ve filmlerden gördükleri okçuluğu öğrenmek için başvurduğu kulüpte eğitim alıyor.
Kursiyerlerin büyük çoğunluğunun televizyonlarda yayınlanan tarihi dizi ve filmlerden etkilenerek kayıt yaptırdığı kulüpte başarılı sporcular yetiştiriliyor. Her yaşta kadın ve erkekten oluşan 150 sporcunun profesyonel okçuluk eğitimi aldığı kulüp, milli takıma da sporcu yetiştirmeyi amaçlıyor.
Okçuluk Antrenörü Mehmet Turgut Karacan okçuluk sporunun özellikle küçük yaştaki sporcuların fiziksel ve zihinsel anlamda gelişmesine büyük destek sağladığını söyledi. Kulübün kurulmasının ardından özel bir okulun kendilerine destek verdiğini ve antrenman için sahalarını açtığını anlatan Karacan şunları dedi:
"Kulübü 2 yıl önce kurduk. Sonrasında burada Erdem Koleji bize kapılarını açtı. Burada da bir takım kurduk. Hem okul bünyesinde hem de dışarıdan gelen vatandaşlara eğitimler veriyoruz. Okçuluk bireyin gelişimi için çok önemlidir. Özellikle çocuklarda zihinsel gelişim, fiziksel gelişim ve odaklanma konusunda. Birçok doktor özellikle hiperaktivite sorunun çözmek için çocukları okçuluk sporuna yönlendiriyor. Okçuluk biraz uzun soluklu bir eğitim. Sporcunun eline hemen ok ve yay vermiyoruz. Vücudun kendini okçuluk sporuna hazır hale getirmesini bekleriz. Temel duruş ve tutuş eğitimi veririz. Ortalama olarak 3 ay içinde temel kurs biter ve profesyonel eğitime başlar. Daha sonra kendi özel ekipmanlarını alır. Gaziantep’te, bugüne kadar okçuluk revaçta olmayan bir spordu ve 273 lisanslı sporcu vardı. Biz bu rakamı arttırdık. Ata sporumuzun gelişmesi için büyük bir çalışma yapıyoruz.”

'DİKKAT DAĞINIKLIĞIMI OKÇULUKLA YENDİM'
Sporculardan Berfin Bozkurt ise okçuluk sporunun zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından büyük bir yarar sağladığını ifade ederek, "Dışarıda farklı bir spor dalı araştırıyordum. Sonra okulumuz bünyesinde okçuluk eğitimi olduğunu öğrendim ve kaydoldum. Okçuluğun hızını ve geçmişini çok sevdim. Benim dikkat eksikliğim vardı. Doktorlar bana ilaç kullanma tavsiyesinde bulundu. İnsanların arasında içe kapanıklık halim vardı. Bu spor sayesinde bunların hiç biri kalmadı" diye konuştu.

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Ata sporu okçuluğa ilgi arttıAta sporu okçuluğa ilgi arttıAta sporu okçuluğa ilgi arttıAta sporu okçuluğa ilgi arttı

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