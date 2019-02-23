Köylüler bu tren ile şehre gelen ve cirite ilgiyi artıran turistlere için de talep üzerine gösteri müsabakaları düzenliyor.

Genellikle ilçeye bağlı Kekeç köyünde bir araya gelen Kafkas Atlı Spor Kulübü ve Hasbey köyü cirit takımları, oyunu kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor.

- Doğu Ekspresi sayesinde cirite ilgi arttı

Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Ekspresi sayesinde cirite ilginin arttığını söyledi.

Son yıllarda Kars'ın turizmde iyi bir ivme kazandığını anımsatan Başkaya, "Önceden bölgeye bu kadar turist ilgisi yoktu. Doğu Ekspresi 2-3 yıldır turistlerin Kars'a yoğun şekilde gelmesini sağlıyor. Bu sayede cirite de yoğun talep var. Turistler için Kekeç köyünde güzel bir cirit gösterisi yaptık. Doğu Ekspresi'nin bize katkısı günden güne daha iyi oluyor." dedi.

İstanbul'dan gelen turistlerden Reyhan Bostancı, kar üstünde oynanan cirit müsabakasını izlerken keyif aldıklarını ifade ederek, "İzlerken heyecanlandık, çok hareketli bir spor. Büyük şehirlerde bu güzellikleri yaşayamıyoruz ama buradaki insanlar gerçekten çok güzel vakit geçiriyor. Bir arkadaşımızın organizesinde 14 kişi olarak Doğu Ekspresi ile Kars'a gelme fırsatı yakaladık." diye konuştu.

İlk defa kar üstünde cirit oyununu izlediğini belirten Bostancı, "Cirit oyununu daha önce internetten seyretmiştim, ilk kez canlı izleme imkanına sahip oldum. Sanıyorum onlar sadece bizleri eğlendirmiyor kendileri de eğleniyor. Başka köylerden gelmişler sadece gösteri için değil zaman buldukça kendileri de oynuyorlarmış, güzel bir spor izlerken büyük keyif aldık." ifadesini kullandı.