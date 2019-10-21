Ata Tohum Projesi’nin kışlık mahsulleri market raflarında yerini alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Mirasımız Ata Tohum Projesi kapsamında TİGEM tarafından üretilen fideler Tarım Kredi Kooperatiflerimiz aracılığıyla sözleşme yapılan üreticilerimize dağıtıldı. Çiftçilerimizin ürettiği yazlık sebzelerimiz zincir market mağazalarında tüketicilerimizin beğenisine sunuldu. Şimdi aynı şekilde kışlık sebzelerimiz de hazırlık safhasında. İnşallah 30 gün sonra yine bu mağazaların reyonlarından kışlık sebzelerimize ulaşacaksınız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi”nin lansman toplantısına katıldı. Gıda sektörünün en az enerji ve savunma sanayisi kadar önem arz ettiğini belirten Pakdemirli, gelişmiş ülkelerin en belirgin özelliklerinin tarımsal üretimde mesafe katetmeleri olduğunu, Türkiye’nin de tarımdaki gelişmişliği ve seviyesini bu ölçeklerle belirlediğini söyledi. Her fırsatta "dünyayı doyuran ülke dünyayı yöneten ülkedir" dediklerini kaydeden Pakdemirli, "Diliyorum ki o ülke benim ülkem olacaktır, bizim ülkemiz olacaktır. Bizler elbette gıdanın öneminin farkındayız. Farkında olduğumuz bir şey daha var ki o da gıda güvenliğidir. Elbetteki çok üreteceğiz, ürettiğimizi de doğru düzgün üreteceğiz. Yani işi kılıfına uydurmayacağız, işi kuralıyla yapacağız" diye konuştu.

"17 milyon dolar olan tohum ihracatımız 152 milyon dolara yükseldi"

Türkiye’de var olan 174 familya ve bin 251 cins içerisinde yer alan 12 bin bitki türünün üçte birinin endemik olduğunu anlatan Pakdemirli, "Tüm Avrupa kıtasında toplam endemik bitki türünün 2 bin 750 adet olduğu dikkate alınırsa ülkemizin bitki çeşitliği bakımından ne kadar zengin olduğu anlaşılacaktır. Türkiye, tarımsal üretimde Avrupa ve dünyada ilk sırada yer almaktadır. 82 milyon vatandaşımızın, 50 milyona yakın turistin ve 4 milyon mültecinin, yani toplam 136 milyon insanın gıda ihtiyacını karşılamakta olduğumuzu dikkatinize çekmek istiyorum. Aynı zamanda 17.7 milyar dolar tarımsal ihracat yapmakta olduğumuzu hatırlatmayı lüzumlu görüyorum. Biz, sağlıklı ve yeterli tarımsal üretimin sağlıklı tohumdan geçtiğini biliyor, tohumu bir milli güvenlik meselesi sayıyor ve bütün politikalarımızı bu temel üzerine kuruyoruz. Bu kapsamda tohumculuk sektörümüzü korumaya yönelik 4 adet kanun, 24 adet yönetmelik, 2 adet tebliğ ve 9 adet genelge yayınladığımızı da hatırlatmak isterim. Tohumluk ithal eden değil, büyük oranda tohumluk ihraç eden ülke haline geldik. 2002 yılında 17 milyon dolar olan tohum ihracatımız 2018 yılında 152 milyon dolara yükseldi" şeklinde konuştu.