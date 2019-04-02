"Ata tohumları" öğrencilerin elinde hayat bulacak

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte meslek liselerini altyapılarına uygun alanlarda geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Daha sonra sera dışına fide olarak ekilecek bitkilerden elde edilecek tohumların çoğaltılması hedefleniyor.

Tohumlar, Harran Ovası'nda tarım üzerine eğitim veren Şanlıurfa Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulama serasında, proje ortağı Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla toprakla buluşturuldu.

Bu kapsamda, Türkiye'nin birçok bölgesinde öğretmenlerle irtibat kurulup yörelerindeki ata tohumları tespit edilerek, ekiminin yapılması için Şanlıurfa'ya getirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ata tohumlarının korunması, üretiminin sağlanması ve öğrencilerin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla "Sağlıklı Tohumlar, Sağlıklı Nesiller" ile "Şifalı Bitkiler" projeleri hayata geçirildi.

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'da, unutulmaya yüz tutan ata tohumları, lise öğrencileri tarafından üretilip çoğaltılacak.

Şanlıurfa'da "GAP'ın başkenti" konumunda olması dolayısıyla tarım faaliyetlerinin yoğun yapıldığını vurgulayan Turan, tarım alanında kalifiye eleman yetiştirilmesi amacıyla Şanlıurfa Altınbaşak Uluslararası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini bu yıl modern tarım eğitimi veren bir okula dönüştürdüklerini dile getirdi.

Turan, okulun bereketli Harran Ovası'nda 54 dönümde kurulduğunu ifade ederek, "Okulumuzda öğrencilerimiz ata tohumları, tohum bankası konuları üzerinde önemli çalışmalar yapmaya başladı. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinden getirilen, dedelerimiz, ninelerimizden kalan ata tohumlarını öğrencilerimiz burada üretip çoğaltacak. Daha sonra çevredeki çiftçilerimize, tarımla uğraşan insanlarımıza bu ata tohumlarını dağıtmak istiyoruz." diye konuştu.

- "50 çeşit ata tohumu toprakla buluşturuldu"

Öğrencilerin tarım uygulamalarını daha rahat yapması için arazi tedarik etmeye çalıştıklarını anlatan Turan, bu kapsamda okulun çevresindeki 100 dönümlük araziyi kullanmak için ilgili kurumdan talepte bulunduklarını bildirdi.